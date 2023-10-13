Простата — это небольшая округлая железа в составе мужской репродуктивной системы, расположенная перед прямой кишкой, у основания мочевого пузыря. Ее основная функция — выделение жидкости в уретру во время эякуляции. Во время эякуляции сперма перемещается из яичек внутрь тела, через трубочку, называемую семявыносящим протоком. Семявыносящий проток расположен за мочевым пузырем и входит в предстательную железу. По мере прохождения через мужскую репродуктивную систему сперматозоиды смешиваются с семенной жидкостью — другим компонентом эякулята из трех источников: семенных везикул, простаты и бульбоуретральных желез. Затем эякулят проходит через всю уретру и покидает тело через половой член. В норме простата растет по мере взросления мужчины. Ее увеличение называют доброкачественной гиперплазией предстательной железы, или ДГПЖ, но это состояние не вызывает каких-либо затруднений до наступления преклонного возраста. Частым симптомом ДГПЖ является заметное изменение характера мочеиспускания, связанное с обструкцией уретры и ухудшением функции мочевого пузыря. При отсутствии лечения ДГПЖ может привести к инфекциям мочевых путей, повреждению мочевого пузыря и почек, камням в мочевом пузыре или недержанию мочи. Врач может порекомендовать лечение в зависимости от тяжести симптомов.