Внутри глаза находятся две заполненные жидкостью камеры. Внутриглазная жидкость или глазная жидкость отвечает за поддержание надлежащего давления внутри глаза, которое сохраняет форму глаза. Эта жидкость в передней камере глаза прозрачная и водянистая. Задняя, более объемная камера, заполнена вязкой желеобразной жидкостью, которая называется стекловидным телом.

Прозрачная и водянистая глазная жидкость в передней камере называется водянистой влагой, которая постоянно образуется и всасывается по мере прохождения через глаз. Эта жидкость образуется вблизи хрусталика, течет к передней камере глаза, а затем оттекает в венозную систему через крошечный дренажный проток.

Глаукома, которая является распространенной причиной слепоты, представляет собой заболевание, влияющее на отведение водянистой влаги, вызывая повышение внутриглазного давления. Существует множество видов и причин развития глаукомы. Часто глаукома возникает в случае, если губкообразная сетчатая структура, которая фильтрует глазную жидкость, уплотняется и препятствует попаданию жидкости в проток, или когда радужная оболочка глаза закрывает отверстие протока.