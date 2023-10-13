глаукому;
Внутри глаза находятся две заполненные жидкостью камеры. Внутриглазная жидкость или глазная жидкость отвечает за поддержание надлежащего давления внутри глаза, которое сохраняет форму глаза. Эта жидкость в передней камере глаза прозрачная и водянистая. Задняя, более объемная камера, заполнена вязкой желеобразной жидкостью, которая называется стекловидным телом.
Прозрачная и водянистая глазная жидкость в передней камере называется водянистой влагой, которая постоянно образуется и всасывается по мере прохождения через глаз. Эта жидкость образуется вблизи хрусталика, течет к передней камере глаза, а затем оттекает в венозную систему через крошечный дренажный проток.
Глаукома, которая является распространенной причиной слепоты, представляет собой заболевание, влияющее на отведение водянистой влаги, вызывая повышение внутриглазного давления. Существует множество видов и причин развития глаукомы. Часто глаукома возникает в случае, если губкообразная сетчатая структура, которая фильтрует глазную жидкость, уплотняется и препятствует попаданию жидкости в проток, или когда радужная оболочка глаза закрывает отверстие протока.
В любом случае накопление жидкости внутри глаза создает давление, которое давит на глазное дно и повреждает зрительный нерв. Этот нерв отвечает за передачу изображений в головной мозг. Со временем повышенное давление может привести к появлению слепых пятен и даже к полной слепоте. Соответствующая терапия может остановить или замедлить прогрессирование заболевания, но не может восстановить утраченное зрение.