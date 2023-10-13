В организме имеется три типа кровеносных сосудов: артерии, которые несут богатую кислородом кровь от сердца ко всем органам и тканям; капилляры, в которых кислород и богатая питательными веществами кровь обменивается на использованную кровь из тканей организма; и вен, которые замыкают круг, перенося использованную кровь обратно к сердцу.

Сердце создает давление, необходимое для выталкивания крови через артерии, а односторонние клапаны, расположенные внутри вен, способствуют току крови по направлению к сердцу. При нарушении функции этих клапанов вены могут переполняться кровью; они могут скручиваться и раздуваться и будут видны на поверхности кожи, особенно на ногах и стопах. Это заболевание, называемое варикозным расширением вен, чрезвычайно распространено, особенно у женщин. Такое сосудистое нарушение часто сопровождается отеком ног, зудом, жжением, болью и появлением небольших ветвящихся сосудистых звездочек.