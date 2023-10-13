Шейный отдел позвоночника — это первые семь костей позвоночного столба, которые располагаются в области от основания черепа до верхней части грудной клетки. Первые два позвонка имеют уникальную форму и функцию.

Череп опирается на первый позвонок, называемый атлантом, который служит центром вращения. Его конструкция обеспечивает движения головы вперед и назад, как например, при кивании. Ось расположена ниже атланта и обеспечивает вращение. Костный отросток, называемый зубом, образует сочленение с атлантом, что позволяет совершать вращательные движения головой из стороны в сторону, как при отрицании.

Каждый из пяти оставшихся позвонков имеет тело позвонка, несущее на себе весовую нагрузку. Вокруг этих позвонков расположены мышцы, связки, кровеносные сосуды и нервы.