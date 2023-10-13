Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Что является причиной аллергического пневмонита?

Заболевание

Источник частиц пыли или антигенов

Багассоз

Сахарный тростник

Легкое птицевода, легкое голубевода, легкое работника птицефабрик

Пыль от помета или перьев попугаев, голубей и кур

Легкое мойщиков сыра

Сырная плесень

Легкое рабочего химического производства

Химические вещества, применяемые в производстве пенополиуретана, дрожжей, изоляционных материалов, синтетического каучука и упаковочных материалов

Легкое сборщика кофе

Необжаренные кофейные зерна

Пробковый пневмокониоз (субероз)

Заплесневелая пробковая пыль

Легкое фермера

Заплесневелое сено

Легкое любителя джакузи

Загрязненные бактериями джакузи и бассейны

Легкое лиц, использующих увлажнители воздуха

Увлажнители и кондиционеры воздуха

Легкое сборщика коры клена

Зараженная кора клена

Легкое человека, работающего с солодом

Заплесневелый ячмень или солод

Легкое мельника

Зараженная долгоносиком пшеничная мука

Легкое человека, работающего с грибами

Грибной компост

Секвориоз

Древесная пыль секвойи

Легкое деревообработчика

Древесная пыль

По этим темам