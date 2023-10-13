Что является причиной аллергического пневмонита?
Заболевание
Источник частиц пыли или антигенов
Багассоз
Сахарный тростник
Легкое птицевода, легкое голубевода, легкое работника птицефабрик
Пыль от помета или перьев попугаев, голубей и кур
Легкое мойщиков сыра
Сырная плесень
Легкое рабочего химического производства
Химические вещества, применяемые в производстве пенополиуретана, дрожжей, изоляционных материалов, синтетического каучука и упаковочных материалов
Легкое сборщика кофе
Необжаренные кофейные зерна
Пробковый пневмокониоз (субероз)
Заплесневелая пробковая пыль
Легкое фермера
Заплесневелое сено
Легкое любителя джакузи
Загрязненные бактериями джакузи и бассейны
Легкое лиц, использующих увлажнители воздуха
Увлажнители и кондиционеры воздуха
Легкое сборщика коры клена
Зараженная кора клена
Легкое человека, работающего с солодом
Заплесневелый ячмень или солод
Легкое мельника
Зараженная долгоносиком пшеничная мука
Легкое человека, работающего с грибами
Грибной компост
Секвориоз
Древесная пыль секвойи
Легкое деревообработчика
Древесная пыль