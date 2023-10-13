Что такое спутанность сознания?
Спутанность сознания, трактуется по-разному для разных людей, но врачи используют этот термин для описания пациентов, которые не могут обрабатывать информацию нормальным образом.
Люди со спутанностью сознания не могут:
Спутанность сознания возникает по многим причинам, включая использование определенных препаратов (рецептурных или безрецептурных лекарств и рекреационных или запрещенных наркотиков), а также множество различных заболеваний. Делирий и деменция, хотя и являются очень разными расстройствами, оба вызывают спутанность сознания.
Когда пациент дезориентирован, врачи пытаются установить, чем это вызвано, в частности, является ли причиной делирий или деменция.
Если спутанность сознания развивается или ухудшается внезапно, причиной может быть делирий. В таких случаях необходима немедленная медицинская помощь, поскольку делирий может быть вызван серьезным заболеванием. Кроме того, как только причина выявлена, ее лечение может нередко устранить делирий.
Если спутанность сознания развивается медленно, ее причиной может быть деменция. Медицинская помощь необходима, но не является столь неотложной. Лечение может замедлить снижение психической функции у пациентов с деменцией, но обычно не может остановить такое расстройство.