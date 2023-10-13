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Чтение инструкции по применению лекарственного препарата

В США требуется, чтобы безрецептурные препараты имели инструкции по применению, которые бы разъясняли пользу от их приема и сопряженные с этим риски, а также то, как правильно применять данный лекарственный препарат. Название этикетки: «Краткая информация о лекарственном препарате». Действующие вещества перечислены в самом верху, далее идут показания, предостережения, указания по применению, другая информация и вспомогательные неактивные ингредиенты.

Действующее вещество: лекарственный препарат сам по себе является действующим веществом. Комбинированные препараты могут иметь более одного действующего вещества. Указано генерическое наименование лекарственного препарата, а также количество лекарственного препарата в каждой таблетке, капсуле или единице дозы. Один и тот же лекарственный препарат-генерик может продаваться под несколькими различными товарными (фирменными) наименованиями.

Показания: перечислены симптомы или расстройства, по поводу которых рекомендуется применять данный лекарственный препарат.

Предостережения: тут содержится информация о том, когда не следует использовать данный лекарственный препарат, в каких случаях необходимо проконсультироваться с врачом или фармацевтом (и через какое время) и какие факторы могут повлиять на ожидаемый ответ на воздействие данного лекарственного препарата; как правило, содержащаяся тут информация разделена на следующие части.

  • «Не использовать» включает ситуации, в которых человеку не следует использовать лекарственный препарат или использовать его только под контролем врача.

  • «Когда следует посоветоваться с врачом, прежде чем принимать лекарственный препарат» — тут перечислены состояния, при которых прием данного лекарственного препарата может быть сопряжен с определенными трудностями или вообще небезопасен. В этом разделе речь идет о взаимодействии препарата и заболеваний.

  • «Если Вы принимаете какой-либо из следующих препаратов, посоветуйтесь с врачом или фармацевтом» — тут перечислены другие лекарственные препараты, которые могут оказывать влияние на эффективность или безопасность данного лекарственного препарата. В этом разделе речь идет о межлекарственном взаимодействии.

  • «Что следует иметь в виду, принимая этот лекарственный препарат» — тут описаны часто встречающиеся побочные эффекты, указаны продукты питания, которые могут оказывать влияние на эффективность или безопасность данного лекарственного препарата (взаимодействия препарата и продуктов питания) и особые меры предосторожности (например, указание о необходимости воздержаться от управления автомобилем во время приема данного лекарственного препарата).

  • «Прекратите прием и спросите врача, если» — это любая реакция, которая требует немедленного прекращения применения лекарственного препарата.

  • В последней части перечислены особые предостережения для беременных или кормящих грудью женщин и для детей, а также указания о действиях в случае передозировки.

Способ применения: в какой дозе и как часто принимать лекарственный препарат людям, принадлежащим к различным возрастным группам, поскольку, среди других факторов масса/размеры тела и возраст могут оказывать влияние на то, как человек реагирует на данный лекарственный препарат.

Другая информация: тут перечислены указания о том, как хранить лекарственный препарат, чтобы он сохранял свою активность.

Вспомогательные неактивные ингредиенты: помимо лекарственного вещества, лекарственные препараты содержат субстанции, добавляемые для облегчения приема лекарственного препарата, такие как ингредиенты, которые обеспечивают объем или приятный вкус и цвет. Разные продукты, в основе которых лежит одно и то же действующее вещество, могут содержать при этом различные вспомогательные неактивные ингредиенты. Вспомогательные неактивные ингредиенты обычно безвредны, но некоторые их них могут вызывать у небольшого количества людей аллергические реакции; этим людям следует подыскать препараты, которые не содержат такого рода ингредиентов.

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