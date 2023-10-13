Ультразвук — это метод глубокого прогревания болезненных областей. При прогревании ультразвуком кровеносные сосуды расширяются, и кровь быстрее выводит накопленные побочные продукты работы мышц, которые могут причинять боль.
Электромиографическая биологическая обратная связь контролирует мышечную активность при помощи датчика. Человек пытается расслабить все тело или определенную мышцу, наблюдая за показаниями датчика. Таким образом, человек учится контролировать или расслаблять определенные мышцы.
Использование аэрозоля и растягивание заключается в применении аэрозоля — охлаждающего средства для кожи — или прикладывании льда к больному месту, чтобы мышцы челюсти можно было снова растянуть.
Чрескожная электронейростимуляция (ЧЭНС) заключается в применении устройства, которое стимулирует нервные волокна, по которым не передается боль. Считается, что полученные импульсы блокируют болевые импульсы, которые ощущает человек.