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Туберкулез: заболевание разных органов

Участок инфекции

Симптомы и осложнения

Брюшная полость

Усталость, отек, небольшая чувствительность и боль, похожая на аппендицит

Мочевой пузырь

Болезненное мочеиспускание и кровь в моче

Кости (чаще среди детей)

Отек и минимальные болезненные ощущения

Ткани, покрывающие головной и спинной мозг (менингит)

Повышение температуры, головная боль, тошнота, сонливость, дезориентация, ригидность мышц шеи и, в отсутствие лечения, кома

Перикард (двухслойная околосердечная сумка)

Повышение температуры, боль в груди, набухание шейных вен, одышка

Суставы

Артритоподобные симптомы

Почки

Повреждение почек с лихорадкой, болью в спине, лейкоцитами (гноем) и кровью в моче

лимфатические узлы;

Увеличение лимфатических узлов, которые могут стать воспаленными, болезненными и источающими гной

Половые органы у мужчин

Уплотнение в мошонке

Половые органы у женщин

Хроническая боль в малом тазу и бесплодие или внематочная (эктопическая) беременность

Позвоночник

Ухудшение боли или постоянная боль в спине, деформация позвонков и паралич ног

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