Туберкулез: заболевание разных органов
Участок инфекции
Симптомы и осложнения
Брюшная полость
Усталость, отек, небольшая чувствительность и боль, похожая на аппендицит
Мочевой пузырь
Болезненное мочеиспускание и кровь в моче
Кости (чаще среди детей)
Отек и минимальные болезненные ощущения
Ткани, покрывающие головной и спинной мозг (менингит)
Повышение температуры, головная боль, тошнота, сонливость, дезориентация, ригидность мышц шеи и, в отсутствие лечения, кома
Перикард (двухслойная околосердечная сумка)
Повышение температуры, боль в груди, набухание шейных вен, одышка
Суставы
Артритоподобные симптомы
Почки
Повреждение почек с лихорадкой, болью в спине, лейкоцитами (гноем) и кровью в моче
лимфатические узлы;
Увеличение лимфатических узлов, которые могут стать воспаленными, болезненными и источающими гной
Половые органы у мужчин
Уплотнение в мошонке
Половые органы у женщин
Хроническая боль в малом тазу и бесплодие или внематочная (эктопическая) беременность
Позвоночник
Ухудшение боли или постоянная боль в спине, деформация позвонков и паралич ног