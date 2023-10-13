Триметоприм и сульфаметоксазол
Лекарственные препараты
Общее использование
Некоторые потенциальные побочные эффекты
Триметоприм*
Триметоприм/сульфаметоксазол (TMP/SMX);
Инфекции, вызванные чувствительными бактериями, устойчивыми к другим антибиотикам, включая метициллин-резистентный золотистый стафилококк (МРЗС)
Хроническая инфекция простаты (простатит)
Инфекции мочевого пузыря у женщин
Профилактика рецидивирующей инфекции мочевыводящих путей (ИМП) у женщин и детей
Кишечные инфекции, вызванные различными бактериями, такими как кишечная палочка (E. coli)
Лечение и профилактика пневмонии, вызванной Pneumocystis jirovecii (грибком)
Только триметоприм: хронический простатит, профилактика и лечение инфекций мочевыводящих путей у людей с аллергией на сульфаниламиды
Тошнота, рвота и диарея
Аллергические реакции (включая сыпь)
Кристаллы в моче (редко)
Пониженное число лейкоцитов и тромбоцитов
Чувствительность к солнечному свету
Возможна повышенная склонность к кровотечениям при использовании совместно с варфарином
Почечная недостаточность у людей с плохой функцией почек
* Триметоприм имеет побочные эффекты, подобные побочным эффектам сульфаметоксазола, но они возникают реже.