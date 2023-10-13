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Триметоприм и сульфаметоксазол

Лекарственные препараты

Общее использование

Некоторые потенциальные побочные эффекты

Триметоприм*

Триметоприм/сульфаметоксазол (TMP/SMX);

Инфекции, вызванные чувствительными бактериями, устойчивыми к другим антибиотикам, включая метициллин-резистентный золотистый стафилококк (МРЗС)

Хроническая инфекция простаты (простатит)

Инфекции мочевого пузыря у женщин

Профилактика рецидивирующей инфекции мочевыводящих путей (ИМП) у женщин и детей

Кишечные инфекции, вызванные различными бактериями, такими как кишечная палочка (E. coli)

Лечение и профилактика пневмонии, вызванной Pneumocystis jirovecii (грибком)

Только триметоприм: хронический простатит, профилактика и лечение инфекций мочевыводящих путей у людей с аллергией на сульфаниламиды

Тошнота, рвота и диарея

Аллергические реакции (включая сыпь)

Кристаллы в моче (редко)

Пониженное число лейкоцитов и тромбоцитов

Чувствительность к солнечному свету

Возможна повышенная склонность к кровотечениям при использовании совместно с варфарином

Почечная недостаточность у людей с плохой функцией почек

* Триметоприм имеет побочные эффекты, подобные побочным эффектам сульфаметоксазола, но они возникают реже.

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