Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Стрептококки и некоторые расстройства, которые они вызывают

Вид

Среда

Расстройства

Группа А

Пиогенный стрептококк

Заболевания уха, носа и горла

Инфекция среднего уха (средний отит)

Синусит

Воспаленное горло (стрептококковый фарингит)

Кожа

Флегмона (инфекция подкожных тканей)

Рожистое воспаление (поверхностная форма флегмоны)

Импетиго (кожная инфекция)

Инфекции ран

Иное

Инфекция сердечных клапанов (эндокардит)

Некротизирующий фасциит

Плеврит

Пневмония

Пурпурная лихорадка (более не распространена)

Стрептококковый синдром токсического шока

Расстройства, которые развиваются после стрептококковых инфекций

Гломерулонефрит (воспаление почек)

Ревматическая лихорадка

Группа B

Streptococcus agalactiae

У взрослых, особенно больных сахарным диабетом

абсцессы.

Флегмона

Инфекции ран

Инфекции стопы (а иногда и кости), вызванные диабетом

У новорожденных

Инфекции кровотока

Менингит

Пневмония

У женщин после родов

Инфекции кровотока

Инфекция матки (эндометрит)

Зеленящий

Различные виды

Зубной кариес

Менингит

Инфекции кровотока

Инфекция сердечных клапанов (эндокардит), пораженных таким заболеванием, как врожденный порок сердца или ревматическая лихорадка

По этим темам