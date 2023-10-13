Стрептококки и некоторые расстройства, которые они вызывают
Вид
Среда
Расстройства
Группа А
Пиогенный стрептококк
Заболевания уха, носа и горла
Инфекция среднего уха (средний отит)
Воспаленное горло (стрептококковый фарингит)
Кожа
Флегмона (инфекция подкожных тканей)
Рожистое воспаление (поверхностная форма флегмоны)
Импетиго (кожная инфекция)
Инфекции ран
Иное
Инфекция сердечных клапанов (эндокардит)
Плеврит
Пурпурная лихорадка (более не распространена)
Расстройства, которые развиваются после стрептококковых инфекций
Гломерулонефрит (воспаление почек)
Группа B
Streptococcus agalactiae
У взрослых, особенно больных сахарным диабетом
абсцессы.
Флегмона
Инфекции ран
Инфекции стопы (а иногда и кости), вызванные диабетом
У новорожденных
У женщин после родов
Инфекции кровотока
Инфекция матки (эндометрит)
Зеленящий
Различные виды
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Инфекция сердечных клапанов (эндокардит), пораженных таким заболеванием, как врожденный порок сердца или ревматическая лихорадка