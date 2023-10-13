Использование латексного презерватива для каждого полового контакта с инфицированным партнером или партнером, чей ВИЧ-статус неизвестен (вагинальные спермицидные средства и губки не защищают от ВИЧ-инфекции).
При оральном сексе у мужчин — извлечение до эякуляции.
Для мужчин — обрезание (снижает риск заражения мужчины ВИЧ при вагинальном половом контакте с инфицированной женщиной).
Для новых моногамных пар — анализ на ВИЧ-инфекцию и другие инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), до незащищенного полового акта.
Исключение совместного пользования иглами или шприцами.
Использование резиновых (предпочтительно латексных) перчаток во время контакта с жидкостями организма другого человека.
Назначение антиретровирусных препаратов во избежание инфицирования после случайного контакта с жидкостями, содержащими ВИЧ (например, после укола иглой).