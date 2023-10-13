Сравнение дозы облучения, получаемой при проведении различных тестов
Визуализирующее обследование
Приблизительное количество рентгенологических исследований грудной клетки, необходимых для получения аналогичной дозы
Приблизительное воздействие окружающей среды, эквивалентное дозе†
Рентгенологическое обследование органов грудной клетки в одной проекции (передне-задней)
1.
10 дней
10.
25 дней
Рентгенография поясничного отдела позвоночника
180 дней
КТ головы
243 дня
КТ органов брюшной полости/малого таза
300–400
2–2,7 года
Коронарография в ходе катетеризации сердца
350–750
2,3–4,9 года
* Эти дозы учитывают применяемую дозу облучения и чувствительность облучаемой части тела к радиационному поражению.
† Люди постоянно подвергаются воздействию низких уровней естественного радиоактивного излучения, но дозы различаются в зависимости от географического расположения.
КТ — компьютерная томография.