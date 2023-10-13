Содержание кальция в отдельных пищевых продуктах
Пища
Размер порции
Примерное содержание кальция (в миллиграммах)
Йогурт (простой, нежирный)
8 унций
Йогурт греческий (простой, нежирный)
8 унций
Молоко нежирное (1 %)
1 стакан
Молоко, не содержащее жира (обезжиренное)
1 стакан
Соевый напиток (соевое молоко), без подсластителей
1 стакан
Миндальный напиток (миндальное молоко), без подсластителей
1 стакан
Рисовый напиток (рисовое молоко), без подсластителей
1 стакан
Сыр с пониженной жирностью, нежирный или обезжиренный (разный)
1,5 унции
120‒170
Капуста листовая, приготовленная
1 стакан
Шпинат, приготовленный
1 стакан
Бок-чой, приготовленный
1 стакан
Кудрявая капуста, приготовленная
1 стакан
Листовая свекла, приготовленная
1 стакан
Тофу, сырой, обычный, приготовленный с сульфатом кальция
½ стакана
Сардины, консервированные
85 граммов
Грейпфрутовый сок, 100 %, обогащенный
1 стакан
Апельсиновый сок, 100 %, обогащенный
1 стакан
По материалам Министерства сельского хозяйства США и Министерства здравоохранения и социального обеспечения США. Рекомендации по правильному питанию для американцев, 2020–2025 гг. Доступно по адресу: DietaryGuidelines.gov.