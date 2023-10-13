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Содержание кальция в отдельных пищевых продуктах

Пища

Размер порции

Примерное содержание кальция (в миллиграммах)

Йогурт (простой, нежирный)

8 унций

Йогурт греческий (простой, нежирный)

8 унций

Молоко нежирное (1 %)

1 стакан

Молоко, не содержащее жира (обезжиренное)

1 стакан

Соевый напиток (соевое молоко), без подсластителей

1 стакан

Миндальный напиток (миндальное молоко), без подсластителей

1 стакан

Рисовый напиток (рисовое молоко), без подсластителей

1 стакан

Сыр с пониженной жирностью, нежирный или обезжиренный (разный)

1,5 унции

120‒170

Капуста листовая, приготовленная

1 стакан

Шпинат, приготовленный

1 стакан

Бок-чой, приготовленный

1 стакан

Кудрявая капуста, приготовленная

1 стакан

Листовая свекла, приготовленная

1 стакан

Тофу, сырой, обычный, приготовленный с сульфатом кальция

½ стакана

Сардины, консервированные

85 граммов

Грейпфрутовый сок, 100 %, обогащенный

1 стакан

Апельсиновый сок, 100 %, обогащенный

1 стакан

По материалам Министерства сельского хозяйства США и Министерства здравоохранения и социального обеспечения США. Рекомендации по правильному питанию для американцев, 2020–2025 гг. Доступно по адресу: DietaryGuidelines.gov.

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