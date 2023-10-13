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Симптомы неходжкинской лимфомы

Симптомы

Причина

Затрудненное дыхание

Отек лица

Лимфатические узлы на шее увеличены.

Потеря аппетита

Боль в животе или вздутие вследствие непроходимости кишечника или жидкости в животе

Лимфатические узлы в брюшной полости увеличены.

Желтуха

Лимфомные клетки блокируют отток желчи из печени.

Пониженная выработка мочи

Лимфатические узлы блокируют отток мочи из почек в мочевой пузырь

Прогрессирующее отекание ног

Лимфатические сосуды в паху или брюшной полости заблокированы, что приводит к развитию лимфатического отека.

потеря веса;

диарея;

Метеоризм

Вздутие и спазмы (указывающие на нарушение всасывания, при котором питательные вещества не всасываются в кровь надлежащим образом)

Клетки лимфомы растут в тонкой кишке или вокруг нее.

Одышка

Боль в груди

Кашель (указывающий на скопление жидкости в области легких, которое называют плевральным выпотом)

Лимфатические сосуды в грудной клетке заблокированы.

Отекание лица и шеи

Кровеносные сосуды в грудной клетке заблокированы.

Утолщенные, потемневшие, зудящие участки на коже

Лимфомные клетки проникают в кожу.

потеря веса;

лихорадка

Ночная потливость

Заболевание распространяется по всему организму.

Утомляемость

Одышка

Бледная кожа (указывающая на наличие анемии или слишком малое количество эритроцитов)

Возникает одно из следующих состояний:

  • кровотечение в пищеварительный тракт;

  • разрушение эритроцитов увеличенной селезенкой или аномальными антителами;

  • поражение и разрушение костного мозга лимфомными клетками;

  • неспособность костного мозга вырабатывать достаточное количество эритроцитов из-за его поражения в результате лечения (фармакотерапии или лучевой терапии).

Восприимчивость к серьезным бактериальным инфекциям

Лимфомные клетки поражают костный мозг и лимфатические узлы, сокращая выработку антител.

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