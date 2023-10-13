Симптомы неходжкинской лимфомы
Симптомы
Причина
Затрудненное дыхание
Отек лица
Лимфатические узлы на шее увеличены.
Потеря аппетита
Боль в животе или вздутие вследствие непроходимости кишечника или жидкости в животе
Лимфатические узлы в брюшной полости увеличены.
Лимфомные клетки блокируют отток желчи из печени.
Пониженная выработка мочи
Лимфатические узлы блокируют отток мочи из почек в мочевой пузырь
Прогрессирующее отекание ног
Лимфатические сосуды в паху или брюшной полости заблокированы, что приводит к развитию лимфатического отека.
потеря веса;
диарея;
Метеоризм
Вздутие и спазмы (указывающие на нарушение всасывания, при котором питательные вещества не всасываются в кровь надлежащим образом)
Клетки лимфомы растут в тонкой кишке или вокруг нее.
Одышка
Боль в груди
Кашель (указывающий на скопление жидкости в области легких, которое называют плевральным выпотом)
Лимфатические сосуды в грудной клетке заблокированы.
Отекание лица и шеи
Кровеносные сосуды в грудной клетке заблокированы.
Утолщенные, потемневшие, зудящие участки на коже
Лимфомные клетки проникают в кожу.
потеря веса;
лихорадка
Ночная потливость
Заболевание распространяется по всему организму.
Утомляемость
Одышка
Бледная кожа (указывающая на наличие анемии или слишком малое количество эритроцитов)
Возникает одно из следующих состояний:
Восприимчивость к серьезным бактериальным инфекциям
Лимфомные клетки поражают костный мозг и лимфатические узлы, сокращая выработку антител.