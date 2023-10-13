Симптомы и осложнения* болезни печени

Характеристика

Описание

Желтуха

Пожелтение кожи и белков глаз

Холестаз

Снижение или прекращение выведения желчи

Гепатомегалия

Увеличение печени

Асцит

Накопление жидкости в брюшной полости, иногда приводящее к водянке брюшной полости

Печеночная энцефалопатия

Дезориентация, вызванная нарушением функции мозга вследствие накопления токсических веществ, обычно удаляемых печенью

Желудочно-кишечное кровотечение

Кровотечение в пищеводе и/или желудке, часто из увеличенных, скрученных вен (варикозное расширение вен или варикоз)

Портальная гипертензия

Аномально повышенное давление в венах, несущих кровь от кишечника в печень (воротная вена и ее ветви)

Кожные симптомы

Паукообразные кровеносные сосуды на лице и грудной клетке

Красные ладони

Ярко-красный цвет лица

Зуд

Отклонения от нормы в результатах исследования крови

Снижение количества эритроцитов (анемия)

Снижение количества лейкоцитов (лейкопения)

Снижение количества тромбоцитов (тромбоцитопения)

Склонность к возникновению кровотечений (коагулопатия)

Отклонения от нормы в уровне гормонов

Высокий уровень инсулина, но плохой ответ на него (инсулинорезистентность), что приводит к повышению уровня сахара в крови

Нарушение функции надпочечников, вызывающее головокружение, когда человек встает, утомляемость и иногда появление темных пятен на коже

У женщин вызывает завершение менструальных циклов и снижение фертильности

У мужчин приводит к эректильной дисфункции и появлению характерных для женского пола признаков (феминизация), например, к потере мышечной ткани, увеличению молочных желез и уменьшению яичек

Отклонения от нормы со стороны сердца и кровеносных сосудов

Увеличение частоты сердечных сокращений и объема прокачиваемой крови

Снижение артериального давления (гипотензия)

Общие симптомы

Утомляемость

Слабость

Потеря веса

Снижение аппетита

Тошнота

Лихорадка

Боль в животе

* Упомянутые симптомы и осложнения типичны, но не всегда присутствуют, а некоторые появляются только при прогрессирующей болезни печени (печеночная недостаточность).

