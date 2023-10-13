Симптомы и осложнения* болезни печени
Характеристика
Описание
Пожелтение кожи и белков глаз
Снижение или прекращение выведения желчи
Гепатомегалия
Увеличение печени
Накопление жидкости в брюшной полости, иногда приводящее к водянке брюшной полости
Дезориентация, вызванная нарушением функции мозга вследствие накопления токсических веществ, обычно удаляемых печенью
Кровотечение в пищеводе и/или желудке, часто из увеличенных, скрученных вен (варикозное расширение вен или варикоз)
Аномально повышенное давление в венах, несущих кровь от кишечника в печень (воротная вена и ее ветви)
Кожные симптомы
Паукообразные кровеносные сосуды на лице и грудной клетке
Красные ладони
Ярко-красный цвет лица
Зуд
Отклонения от нормы в результатах исследования крови
Снижение количества эритроцитов (анемия)
Снижение количества лейкоцитов (лейкопения)
Снижение количества тромбоцитов (тромбоцитопения)
Склонность к возникновению кровотечений (коагулопатия)
Отклонения от нормы в уровне гормонов
Высокий уровень инсулина, но плохой ответ на него (инсулинорезистентность), что приводит к повышению уровня сахара в крови
Нарушение функции надпочечников, вызывающее головокружение, когда человек встает, утомляемость и иногда появление темных пятен на коже
У женщин вызывает завершение менструальных циклов и снижение фертильности
У мужчин приводит к эректильной дисфункции и появлению характерных для женского пола признаков (феминизация), например, к потере мышечной ткани, увеличению молочных желез и уменьшению яичек
Отклонения от нормы со стороны сердца и кровеносных сосудов
Увеличение частоты сердечных сокращений и объема прокачиваемой крови
Снижение артериального давления (гипотензия)
Общие симптомы
Утомляемость
Слабость
Потеря веса
Снижение аппетита
Тошнота
Лихорадка
Боль в животе
* Упомянутые симптомы и осложнения типичны, но не всегда присутствуют, а некоторые появляются только при прогрессирующей болезни печени (печеночная недостаточность).