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Распространенные специфические антидоты

Токсин

Антидот

Ацетаминофен

N-ацетилцистеин

антихолинергические препараты;

Физостигмин*

Антикоагулянты, пероральные ингибиторы фактора Ха (апиксабан, эдоксабан, ривароксабан)

Фактор свертывания крови Xa [рекомбинантный], инактивированный

Андексанет альфа

Антифриз (на базе этиленгликоля)

4-метилпиразол

Этанол

Бензодиазепины (например, диазепам и лоразепам)

Флумазенил*

Бета-блокаторы

Глюкагон

Липидная эмульсия внутривенно

Укус черной вдовы

Противоядие к яду пауков Lactrodectus

Ботулизм

Ботулинический антитоксин

Блокаторы кальциевых каналов

Кальций

Инсулин внутривенно в высоких дозах с глюкозой внутривенно

Липидная эмульсия внутривенно

Цианид

Гидроксокобаламин

Комплексный антидот к цианиду (Нитиодот® [Nithiodote®], состав: амилнитрит, нитрит натрия и тиосульфат натрия)

Дабигатран

Идаруцизумаб

Дигиталис, синтезированный (дигоксин) и растительный (олеандр, наперстянка)

Специфические антитела к дигоксину

Тяжелые металлы (мышьяк, кадмий, свинец, ртуть, цинк)

Препараты, способствующие выведению тяжелых металлов из организма (хелатирующие препараты), например, димеркапрол, кальция эдетат двунатриевая соль, пеницилламин и сукцимер

Гепарин

Протамин

Инсектициды† (продаются под разными торговыми марками, которые могут содержать карбаматы и фосфорорганические соединения) — необходимо проверять состав

Атропин

Пралидоксим

железа;

Дефероксамин

Изониазид

Пиридоксин (витамин B6)

Метанол (древесный спирт)

4-метилпиразол

Этанол

Метгемоглобин‡-формирующие средства (например, анилиновые красители, некоторые местные анестетики, нитраты, нитриты, фенацетин, сульфаниламиды)

Метиленовый синий

Опиоиды (например, морфин и героин)

Налоксон

Укус скорпиона (только вида Centruroides)

Иммунно-фракционированные антитела к яду Centruroides

Укусы змей§ (гремучих змей и медноголового щитомордника в США)

Противоядие к яду гремучих змей (Crotalinae)

Сульфонилмочевина

Октреотид

Таллий

Берлинская лазурь

Трициклические антидепрессанты

Натрия бикарбонат

Вальпроевая кислота

L-карнитин¶

Варфарин

Витамин К

Свежезамороженная плазма (СЗП)

Концентрат протромбинового комплекса (КПК)

*Применение является спорным.

† Упомянутые антидоты предназначены для лечения отравлений карбаматными и фосфорорганическими инсектицидами.

‡ Метгемоглобин — это аномальная форма гемоглобина, которая появляется при отравлении некоторыми ядами. В отличие от нормального гемоглобина, метгемоглобин не переносит кислород, поэтому ткани организма не получают достаточного количества кислорода.

§ Противоядные сыворотки действуют в отношении ядов конкретных видов змей. На самом деле противоядий намного больше, просто в США наиболее ядовиты укусы гремучих змей и медноголового щитомордника.

¶ Отсутствует достаточное количество данных о том, что L-карнитин является хорошим общим антидотом при острой передозировке вальпроевой кислоты. Тем не менее, L-карнитин с высокой степенью вероятности безопасен, поэтому он является приемлемым методом лечения у людей со сниженным уровнем сознания.

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