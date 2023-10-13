*Применение является спорным.

† Упомянутые антидоты предназначены для лечения отравлений карбаматными и фосфорорганическими инсектицидами.

‡ Метгемоглобин — это аномальная форма гемоглобина, которая появляется при отравлении некоторыми ядами. В отличие от нормального гемоглобина, метгемоглобин не переносит кислород, поэтому ткани организма не получают достаточного количества кислорода.

§ Противоядные сыворотки действуют в отношении ядов конкретных видов змей. На самом деле противоядий намного больше, просто в США наиболее ядовиты укусы гремучих змей и медноголового щитомордника.