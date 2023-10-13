Распространенные специфические антидоты
Токсин
Антидот
Ацетаминофен
N-ацетилцистеин
антихолинергические препараты;
Физостигмин*
Антикоагулянты, пероральные ингибиторы фактора Ха (апиксабан, эдоксабан, ривароксабан)
Фактор свертывания крови Xa [рекомбинантный], инактивированный
Андексанет альфа
Антифриз (на базе этиленгликоля)
4-метилпиразол
Этанол
Бензодиазепины (например, диазепам и лоразепам)
Флумазенил*
Бета-блокаторы
Глюкагон
Липидная эмульсия внутривенно
Противоядие к яду пауков Lactrodectus
Ботулизм
Ботулинический антитоксин
Блокаторы кальциевых каналов
Кальций
Инсулин внутривенно в высоких дозах с глюкозой внутривенно
Липидная эмульсия внутривенно
Цианид
Гидроксокобаламин
Комплексный антидот к цианиду (Нитиодот® [Nithiodote®], состав: амилнитрит, нитрит натрия и тиосульфат натрия)
Дабигатран
Идаруцизумаб
Дигиталис, синтезированный (дигоксин) и растительный (олеандр, наперстянка)
Специфические антитела к дигоксину
Тяжелые металлы (мышьяк, кадмий, свинец, ртуть, цинк)
Препараты, способствующие выведению тяжелых металлов из организма (хелатирующие препараты), например, димеркапрол, кальция эдетат двунатриевая соль, пеницилламин и сукцимер
Гепарин
Протамин
Инсектициды† (продаются под разными торговыми марками, которые могут содержать карбаматы и фосфорорганические соединения) — необходимо проверять состав
Атропин
Пралидоксим
железа;
Дефероксамин
Изониазид
Пиридоксин (витамин B6)
Метанол (древесный спирт)
4-метилпиразол
Этанол
Метгемоглобин‡-формирующие средства (например, анилиновые красители, некоторые местные анестетики, нитраты, нитриты, фенацетин, сульфаниламиды)
Метиленовый синий
Опиоиды (например, морфин и героин)
Налоксон
Укус скорпиона (только вида Centruroides)
Иммунно-фракционированные антитела к яду Centruroides
Укусы змей§ (гремучих змей и медноголового щитомордника в США)
Противоядие к яду гремучих змей (Crotalinae)
Сульфонилмочевина
Октреотид
Таллий
Берлинская лазурь
Трициклические антидепрессанты
Натрия бикарбонат
Вальпроевая кислота
L-карнитин¶
Варфарин
Витамин К
Свежезамороженная плазма (СЗП)
Концентрат протромбинового комплекса (КПК)
*Применение является спорным.
† Упомянутые антидоты предназначены для лечения отравлений карбаматными и фосфорорганическими инсектицидами.
‡ Метгемоглобин — это аномальная форма гемоглобина, которая появляется при отравлении некоторыми ядами. В отличие от нормального гемоглобина, метгемоглобин не переносит кислород, поэтому ткани организма не получают достаточного количества кислорода.
§ Противоядные сыворотки действуют в отношении ядов конкретных видов змей. На самом деле противоядий намного больше, просто в США наиболее ядовиты укусы гремучих змей и медноголового щитомордника.
¶ Отсутствует достаточное количество данных о том, что L-карнитин является хорошим общим антидотом при острой передозировке вальпроевой кислоты. Тем не менее, L-карнитин с высокой степенью вероятности безопасен, поэтому он является приемлемым методом лечения у людей со сниженным уровнем сознания.