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Распространенные пусковые механизмы астмы

Пусковые механизмы

Примеры

аллергены;

Пылевые или домашние клещи, плесневые грибки, пыльца, шерсть животных, экскременты тараканов, домашние питомцы и перья

физическая нагрузка.

В особенности физическая нагрузка в условиях холодного или сухого воздуха

раздражители;

Курение (в том числе пассивное), духи, древесный дым, чистящие средства, ароматические свечи, загрязненный воздух, сильные запахи и раздражающие газы

Вирусные респираторные инфекции*

У детей младшего возраста: Инфекции, вызываемые респираторным синцитиальным вирусом, риновирусом, вирусом парагриппа

У детей старшего возраста: Инфекции верхних дыхательных путей (особенно риновирусные) и пневмония

Иное

Эмоции (такие как тревожность, гнев и возбуждение)

Аспирин или другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)

Желудочно-пищеводный рефлюкс

* Вирусные инфекции являются наиболее распространенными пусковыми механизмами астмы у детей.

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