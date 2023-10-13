Распространенные пусковые механизмы астмы
Пусковые механизмы
Примеры
аллергены;
Пылевые или домашние клещи, плесневые грибки, пыльца, шерсть животных, экскременты тараканов, домашние питомцы и перья
физическая нагрузка.
В особенности физическая нагрузка в условиях холодного или сухого воздуха
раздражители;
Курение (в том числе пассивное), духи, древесный дым, чистящие средства, ароматические свечи, загрязненный воздух, сильные запахи и раздражающие газы
Вирусные респираторные инфекции*
У детей младшего возраста: Инфекции, вызываемые респираторным синцитиальным вирусом, риновирусом, вирусом парагриппа
У детей старшего возраста: Инфекции верхних дыхательных путей (особенно риновирусные) и пневмония
Иное
Эмоции (такие как тревожность, гнев и возбуждение)
Аспирин или другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)
* Вирусные инфекции являются наиболее распространенными пусковыми механизмами астмы у детей.