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Распространенные причины анемии

Механизм

Примеры

Хроническое обильное кровотечение

Опухоли мочевого пузыря

Злокачественная опухоль в пищеварительном тракте

Сильное менструальное кровотечение

Геморрой

Опухоли почек

носовые кровотечения;

Полипы в пищеварительном тракте

Язвы в желудке или тонком кишечнике

Внезапное обильное кровотечение

травмы;

Роды

Разрыв кровеносного сосуда

Хирургическое вмешательство

Кровотечение в желудочно-кишечном тракте

Пониженная выработка эритроцитов

Расстройство, связанное с употреблением алкоголя

Апластическая анемия / истинная эритроцитарная аплазия

Хроническое воспаление, инфекция или рак (анемия хронического заболевания)

Дефицит фолиевой кислоты

Дефицит железа

Лейкоз

Лимфома

Метастазы рака в костный мозг

Миелодисплазия (аномалии в ткани костного мозга)

Миелофиброз (развитие фиброзной ткани в костном мозге)

множественная миелома;

Дефицит витамина B12

Усиленное разрушение эритроцитов

Аутоиммунные реакции на эритроциты

Увеличенная селезенка

Недостаточность глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы (Г6ФД)

Гемоглобиноз С

Наследственный эллиптоцитоз

Наследственный сфероцитоз

Наследственный стоматоцитоз

Наследственный ксероцитоз

Механическое повреждение эритроцитов (например, гемолиз, связанный с сердечным клапаном (разрушение эритроцитов), тромботическая микроангиопатия (разрушение эритроцитов, снижение уровня тромбоцитов и поражение органов вследствие образования сгустков в мелких кровеносных сосудах)

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия

Серповидноклеточное заболевание (гемоглобиноз SS, гемоглобиноз S-С, гемоглобин S-бета-талассемия)

Талассемия (снижение выработки эритроцитов вследствие разрушения предшественников эритроцитов в костном мозге и повышенное разрушение эритроцитов в кровоносном русле)

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