Распространенные причины анемии
Механизм
Примеры
Хроническое обильное кровотечение
Злокачественная опухоль в пищеварительном тракте
Сильное менструальное кровотечение
Полипы в пищеварительном тракте
Язвы в желудке или тонком кишечнике
Внезапное обильное кровотечение
травмы;
Разрыв кровеносного сосуда
Хирургическое вмешательство
Пониженная выработка эритроцитов
Расстройство, связанное с употреблением алкоголя
Апластическая анемия / истинная эритроцитарная аплазия
Хроническое воспаление, инфекция или рак (анемия хронического заболевания)
Метастазы рака в костный мозг
Миелодисплазия (аномалии в ткани костного мозга)
Миелофиброз (развитие фиброзной ткани в костном мозге)
Усиленное разрушение эритроцитов
Аутоиммунные реакции на эритроциты
Недостаточность глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы (Г6ФД)
Наследственный эллиптоцитоз
Наследственный сфероцитоз
Наследственный стоматоцитоз
Наследственный ксероцитоз
Механическое повреждение эритроцитов (например, гемолиз, связанный с сердечным клапаном (разрушение эритроцитов), тромботическая микроангиопатия (разрушение эритроцитов, снижение уровня тромбоцитов и поражение органов вследствие образования сгустков в мелких кровеносных сосудах)
Пароксизмальная ночная гемоглобинурия
Серповидноклеточное заболевание (гемоглобиноз SS, гемоглобиноз S-С, гемоглобин S-бета-талассемия)
Талассемия (снижение выработки эритроцитов вследствие разрушения предшественников эритроцитов в костном мозге и повышенное разрушение эритроцитов в кровоносном русле)