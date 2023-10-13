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Распространенные причины аллергического контактного дерматита

  1. Химические соединения, используемые в производстве обуви или одежды: дубильные вещества в коже; ускорители вулканизации и антиоксиданты в перчатках, обуви, нижнем белье, другой одежде; красители

    Косметические средства: краски для волос, лак для ногтей, жидкость для снятия лака, дезодоранты, увлажнители, лосьоны после бритья, духи и солнцезащитные средства

    Продукты для кожи, ингредиенты которых содержат лекарственные средства: антибиотики (бацитрацин, сульфаниламиды, неомицин), антигистаминные препараты (дифенгидрамин), обезболивающие препараты (бензокаин)

    Ароматизирующие вещества: содержащиеся в предметах личной гигиены, мыле и ароматизированной бытовой химии (например, детергенты)

  2. Металлы: никель, кобальт, хроматы, ртуть, золото

  3. Растения: ядовитый плющ, ядовитый дуб, ядовитый сумах

  4. Резина (в том числе латекс): перчатки, презервативы, катетеры, воздушные шарики, обувь

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