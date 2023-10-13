Рак молочной железы: Когда начинать маммографический скрининг?
Иногда эксперты не сходятся во мнениях о том, когда следует начинать регулярный скрининг с помощью маммографии. Поскольку скрининг направлен на выявление рака, а рак может быть смертелен, может представляться, что скрининг следует начинать скорее раньше (в возрасте 40 лет), чем позже (в возрасте 50 лет). Однако у скрининга есть свои недостатки, а его польза для более молодых женщин не так очевидна, как для женщин старшего возраста.
Ниже приведены несколько причин данного расхождения во мнениях: