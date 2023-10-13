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Рак молочной железы: Когда начинать маммографический скрининг?

Иногда эксперты не сходятся во мнениях о том, когда следует начинать регулярный скрининг с помощью маммографии. Поскольку скрининг направлен на выявление рака, а рак может быть смертелен, может представляться, что скрининг следует начинать скорее раньше (в возрасте 40 лет), чем позже (в возрасте 50 лет). Однако у скрининга есть свои недостатки, а его польза для более молодых женщин не так очевидна, как для женщин старшего возраста.

Ниже приведены несколько причин данного расхождения во мнениях:

  • Скрининг, особенно у женщин более молодого возраста, выявляет аномалии, которые могут быть доброкачественными. Обнаружение аномалии часто приводит к проведению уточняющей биопсии. Таким образом, скрининг приводит к проведению намного большего количества биопсий молочной железы, иногда становясь причиной ненужных переживаний и затрат, а также может приводить к образованию рубцово-измененной ткани в молочной железе.

  • Некоторые виды рака молочной железы, такие как рак молочной железы in situ (раки, которые не распространяются), не приводят к летальному исходу. Некоторые виды рака молочной железы растут медленно и не приведут к смерти в течение жизни женщины. Однако другие виды рака молочной железы продолжают расти и вторгаться в другие ткани. Неясно, сколько случаев рака, выявленных в результате скрининга, в конце концов станут смертельными. Тем не менее, все случаи рака лечат, поскольку в настоящее время медицинские работники не располагают достаточными данными, чтобы определить, какие случаи следует лечить, а какие — нет.

  • Маммография не столь точна для женщин более молодого возраста. Таким образом, скрининг может не выявить рак, в том числе возможные смертельные случаи. Маммография более точна у женщин старше 50 лет, поскольку при старении фиброзно-железистая ткань (состоящая из фиброзной соединительной ткани и желез) в молочных железах, как правило, заменяется жировой тканью. Аномалии рядом с жировой тканью с помощью маммографии обнаруживаются легче.

  • Необходимо проводить скрининг множества женщин, чтобы спасти одну жизнь. Когда женщины старше, необходимо провести скрининг меньшего количества женщин для спасения одной жизни. Что касается женщин в возрасте 50 лет и старше, скрининг спасает жизни и рекомендован.

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