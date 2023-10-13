Психологические причины половой дисфункции
Гнев в отношении партнера
тревожность.
Депрессия
Разногласия с партнершей или безынтересность партнерши
Страх беременности, зависимость от другого лица или утрата контроля
Ощущение отстраненности от половой жизни или от своей партнерши
Чувство вины
Подавление или невежество в вопросах полового поведения
Страх перед возможной неудачей (беспокойство по поводу своих действий во время полового акта)
Травмирующий сексуальный опыт в прошлом (например, перенесенные изнасилование, инцест, половое принуждение либо сексуальная дисфункция в прошлом)