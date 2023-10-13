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Психологические причины половой дисфункции

  • Гнев в отношении партнера

  • тревожность.

  • Депрессия

  • Разногласия с партнершей или безынтересность партнерши

  • Страх беременности, зависимость от другого лица или утрата контроля

  • Ощущение отстраненности от половой жизни или от своей партнерши

  • Чувство вины

  • Подавление или невежество в вопросах полового поведения

  • Страх перед возможной неудачей (беспокойство по поводу своих действий во время полового акта)

  • Травмирующий сексуальный опыт в прошлом (например, перенесенные изнасилование, инцест, половое принуждение либо сексуальная дисфункция в прошлом)

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