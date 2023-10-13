Профилактика и лечение нарушений после инсульта
Проблема
Меры
Для профилактики образования тромбов могут назначаться антикоагулянты, например, гепарин или низкомолекулярный гепарин, можно использовать эластичные или пневматические компрессионные чулки для улучшения кровообращения в ногах, или назначается и то, и другое.
Могут помочь и движения ногами, улучшающие кровообращение. Пациентам, которые на это способны, рекомендуется ходьба или просто движения ногами (например, вытягивание и сгибание ног в голеностопных суставах). Если пациент не способен двигать ногами, физиотерапевт или другой медицинский работник разрабатывает ноги пациента (так называемое пассивное упражнение).
Медсестры, другой персонал и лица, ухаживающие за пациентом, должны часто переворачивать или менять положение пациента, прикованного к постели или инвалидной коляске. Необходимо каждый день проверять участки тела, на которых чаще всего образуются пролежни.
Необратимое укорочение мышц, которое ограничивает движение (контрактуры)
Движения конечностями могут предотвратить появление контрактур. Пациентам, которые на это способны, рекомендуется двигаться и периодически менять положение. Или физиотерапевт или другой медицинский работник двигают ногами пациента и следят за правильным положением конечностей, необходимым в состоянии покоя. Иногда для предотвращения укорочения мышц конечностей используются шины.
Пациентов обследует на предмет затрудненного глотания. При наличии затруднений им обязательно дают достаточное количество жидкости и питательных веществ. Иногда обучение простейшим методам (например, правильному положению головы или правильному дыханию во время глотания) могут помочь человеку глотать безопасно. До тех пор, пока способность к глотанию не восстановится, может быть необходимо кормление через зонд. Зонд для кормления можно вставлять непосредственно в желудок или тонкую кишку через небольшой разрез в брюшной стенке.
Если пациент курит, рекомендуется отказ от курения.
Физиотерапевты также обучают пациентов упражнениям на глубокое дыхание и откашливание для очистки дыхательных путей. Физиотерапевты могут предоставить ручное дыхательное устройство.
При необходимости кислорода он подается через лицевую маску или трубку, введенную в нос или рот.
Медицинские работники регулярно проверяют наличие признаков нарушения мочеиспускания.
Мочевой катетер по возможности не используется, поскольку он способен вызывать инфекции мочевыводящих путей. Если необходим катетер, его использование прекращается при первой же возможности.
Упадок духа и депрессия
Врачи обсуждают последствия инсульта с пациентами и членами их семьи или с другими лицами, осуществляющими уход. В обсуждении речь идет о характере выздоровления, который можно ожидать, а также о способах, помогающих справляться с ограничениями функции. Пациента и ухаживающих за ним лиц знакомят с группами поддержки пациентов, перенесших инсульт. Для лечения депрессии может понадобиться несколько сеансов с профессиональной психотерапевтической помощи или прием лекарственных препаратов.