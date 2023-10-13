Предоставлено Вамmsd logo
Причины несоблюдения режима лечения лекарственным препаратом:

  • Пропуск приема лекарственного препарата по забывчивости

  • Пациент не понимает либо неправильно истолковывает инструкции

  • Побочные эффекты (лечение может казаться еще менее приятным, чем само заболевание)

  • Неприятный, по мнению пациента, вкус или запах лекарственного препарата

  • Пациент считает ограничения, необходимые во время приема лекарственного препарата, слишком обременительными (например, необходимость избегать солнечного света, воздерживаться от приема алкоголя или молочных продуктов)

  • Необходимость принимать лекарственный препарат очень часто или следовать сложным инструкциям

  • Отрицание наличия заболевания (вытеснение диагноза из сознания или преуменьшение его значимости)

  • Уверенность в том, что лекарственный препарат неэффективен или не нужен

  • Ложная уверенность в том, что заболевание было успешно излечено (например, пациент считает, что излечился от инфекции лишь потому, что нормализовалась температура тела)

  • Боязнь зависимости от лекарственного препарата

  • Беспокойство, связанное со стоимостью лекарственного препарата

  • Отсутствие заинтересованности в выздоровлении (апатия)

  • Наличие определенных трудностей (например, сложности, связанные с проглатыванием таблеток или капсул, проблематичное открывание флаконов или же невозможность приобрести лекарственный препарат)

  • Недоверие по отношению к врачу (или другому медицинскому работнику)

