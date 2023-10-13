Причины несоблюдения режима лечения лекарственным препаратом:
Причины несоблюдения режима лечения лекарственным препаратом:
Пропуск приема лекарственного препарата по забывчивости
Пациент не понимает либо неправильно истолковывает инструкции
Побочные эффекты (лечение может казаться еще менее приятным, чем само заболевание)
Неприятный, по мнению пациента, вкус или запах лекарственного препарата
Пациент считает ограничения, необходимые во время приема лекарственного препарата, слишком обременительными (например, необходимость избегать солнечного света, воздерживаться от приема алкоголя или молочных продуктов)
Необходимость принимать лекарственный препарат очень часто или следовать сложным инструкциям
Отрицание наличия заболевания (вытеснение диагноза из сознания или преуменьшение его значимости)
Уверенность в том, что лекарственный препарат неэффективен или не нужен
Ложная уверенность в том, что заболевание было успешно излечено (например, пациент считает, что излечился от инфекции лишь потому, что нормализовалась температура тела)
Боязнь зависимости от лекарственного препарата
Беспокойство, связанное со стоимостью лекарственного препарата
Отсутствие заинтересованности в выздоровлении (апатия)
Наличие определенных трудностей (например, сложности, связанные с проглатыванием таблеток или капсул, проблематичное открывание флаконов или же невозможность приобрести лекарственный препарат)
Недоверие по отношению к врачу (или другому медицинскому работнику)