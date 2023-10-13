Примеры процедур, требующих профилактической антибиотикотерапии в США*
Тип процедуры†
Примеры
Стоматология
удаления зуба;
Периодонтические процедуры, такие как хирургическое вмешательство на деснах, снятие зубных отложений, выравнивание поверхности корней зуба и зондирование
Протезирование зубов
Протезирование выбитого зуба
Хирургическое вмешательство на корневых каналах и за их пределами
Чистка, если в результате ее проведения ожидается кровотечение
Легкие и дыхательные пути
Удаление миндалин или аденоидов
иногда бронхоскопия.
Процедуры, выполняемые у пациента с инфекцией
* Лицам с высоким риском развития инфекционного эндокардита показаны антибиотики.
† Антибиотики могут потребоваться перед некоторыми процедурами на пищеварительном тракте, половых и мочевыводящих путях, коже или мышцах, если ткани уже инфицированы.