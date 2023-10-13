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Примеры процедур, требующих профилактической антибиотикотерапии в США*

Тип процедуры†

Примеры

Стоматология

удаления зуба;

Периодонтические процедуры, такие как хирургическое вмешательство на деснах, снятие зубных отложений, выравнивание поверхности корней зуба и зондирование

Протезирование зубов

Протезирование выбитого зуба

Хирургическое вмешательство на корневых каналах и за их пределами

Чистка, если в результате ее проведения ожидается кровотечение

Легкие и дыхательные пути

Удаление миндалин или аденоидов

иногда бронхоскопия.

Процедуры, выполняемые у пациента с инфекцией

* Лицам с высоким риском развития инфекционного эндокардита показаны антибиотики.

† Антибиотики могут потребоваться перед некоторыми процедурами на пищеварительном тракте, половых и мочевыводящих путях, коже или мышцах, если ткани уже инфицированы.

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