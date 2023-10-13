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Признаки расстройства аутистического спектра

Для постановки диагноза расстройства аутистического спектра не требуется присутствие всех признаков одновременно, тем не менее, у ребенка должны наблюдаться как признаки из группы A, так и признаки из группы B. Признаки могут широко варьировать по степени выраженности, но при этом должны оказывать неблагоприятное воздействие на функционирование ребенка.

А. Проблемы с социальным взаимодействием и общением:

  • Проблемы с взаимодействием с другими людьми и озвучиванием своих взглядов и ощущений

  • Проблемы с невербальной коммуникацией (например, с установлением зрительного контакта, пониманием и использованием языка тела и мимики)

  • Проблемы с развитием, поддержанием и пониманием межличностных отношений

Б. Ограниченные и повторяющиеся модели поведения, интересы и/или действия:

  • Повторяющиеся движения или речь

  • Неизменное следование режиму и сопротивление изменениям

  • Крайняя ограниченность объектов, вызывающих живой интерес

  • Слишком сильная или слишком слабая реакция на физические ощущения, например, на вкусы, запахи или текстуры

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