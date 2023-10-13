Признаки расстройства аутистического спектра
Для постановки диагноза расстройства аутистического спектра не требуется присутствие всех признаков одновременно, тем не менее, у ребенка должны наблюдаться как признаки из группы A, так и признаки из группы B. Признаки могут широко варьировать по степени выраженности, но при этом должны оказывать неблагоприятное воздействие на функционирование ребенка.
А. Проблемы с социальным взаимодействием и общением:
Б. Ограниченные и повторяющиеся модели поведения, интересы и/или действия: