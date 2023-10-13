Интегрирована ли система электронного документооборота врача с больницами и другими врачами, к которым я могу обратиться?
Будет ли врач меня лечить, если я попаду в больницу, или же меня направят к другому врачу? В каких больницах работает этот врач?
Имеет ли врач профессиональную сертификацию?
Легко ли добираться на прием к врачу и обратно?
Следует ли врач графику приема пациентов?
Кто отвечает за пациентов врача, когда его кабинет не работает (в ночное время или нерабочие дни), или когда врач в отъезде? Когда медицинские услуги предоставляются другим медицинским работником, знает ли этот специалист пациентов или имеет ли он доступ к историям болезней пациентов?
Кто еще, как правило, участвует в оказании медицинских услуг пациентам врача? Например, в какой мере моя медицинская помощь будет предоставляться медсестрами, практикующими медсестрами или помощниками врача?
Как сообщается о результатах анализов (нормальных и с отклонениями), и кто (врач или пациент) инициирует сообщение?
Полезные вопросы другим пациентам врача включают следующие:
Выслушивает ли врач все жалобы пациента?
Объясняет ли врач диагноз как следует?
Доверяете ли вы мнению врача?
Оговаривает ли врач преимущества и риски лекарственного препарата до его назначения?
Обсуждает ли врач альтернативы лечения до назначения лекарственного препарата?