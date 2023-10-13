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Подходит ли мне этот врач?

Полезными вопросами врачу могут быть:

  • Участвует ли врач в моем плане медицинского страхования?

  • В какие часы и дни обычно принимает врач?

  • Долго ли ждать в случае назначения стандартного визита? А срочного визита?

  • Отвечает ли врач на телефонные звонки или сообщения по электронной почте (в рабочее и нерабочее время)? Если да, то насколько быстро?

  • Есть ли у врача онлайн-портал для связи с пациентами (например, запросы на продление рецепта и просмотр результатов анализов) и составления графика визитов?

  • Предоставляет ли врач удобные услуги телемедицинского консультирования?

  • Интегрирована ли система электронного документооборота врача с больницами и другими врачами, к которым я могу обратиться?

  • Будет ли врач меня лечить, если я попаду в больницу, или же меня направят к другому врачу? В каких больницах работает этот врач?

  • Имеет ли врач профессиональную сертификацию?

  • Легко ли добираться на прием к врачу и обратно?

  • Следует ли врач графику приема пациентов?

  • Кто отвечает за пациентов врача, когда его кабинет не работает (в ночное время или нерабочие дни), или когда врач в отъезде? Когда медицинские услуги предоставляются другим медицинским работником, знает ли этот специалист пациентов или имеет ли он доступ к историям болезней пациентов?

  • Кто еще, как правило, участвует в оказании медицинских услуг пациентам врача? Например, в какой мере моя медицинская помощь будет предоставляться медсестрами, практикующими медсестрами или помощниками врача?

  • Как сообщается о результатах анализов (нормальных и с отклонениями), и кто (врач или пациент) инициирует сообщение?

Полезные вопросы другим пациентам врача включают следующие:

  • Выслушивает ли врач все жалобы пациента?

  • Объясняет ли врач диагноз как следует?

  • Доверяете ли вы мнению врача?

  • Оговаривает ли врач преимущества и риски лекарственного препарата до его назначения?

  • Обсуждает ли врач альтернативы лечения до назначения лекарственного препарата?

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