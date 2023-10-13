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Отличия между предварительными медицинскими указаниями и РВИПЖ

Характеристика

Предварительные медицинские указания

РВИПЖ

Возможность применения

Все взрослые, независимо от текущего состояния здоровья

Человек любого возраста с серьезным заболеванием или дряхлостью, когда медицинский работник не удивится, если пациент умрет в течение следующих года или двух.

Кто составляет документ

Сам человек, совместно с юристом или без него

Врач или, в некоторых штатах, практикующая медсестра или ассистент врача после обсуждения планирования помощи с самим человеком (либо, если он недееспособен, с доверенным лицом по принятию решений)

Где составляется

Любые условия

Медицинское учреждение

О чем говорится в документе

Предпочтения (не медицинские указания) относительно возможных альтернатив будущего лечения и назначение заместителя, принимающего медицинские решения (сотрудник службы здравоохранения)

Медицинские указания врача по вопросам основных решений по экстренной помощи, которые могут возникнуть в связи с текущим медицинским состоянием пациента

Решения, принятые суррогатными лицами (заместителями для принятия решений)

Суррогатные лица не могут давать предварительные указания за пациента

Суррогатные лица могут участвовать в РВИПЖ и давать на них согласие, когда пациент сам не может принимать решения

Экстренная медицинская помощь

Обычно не распространяется на экстренную медицинскую помощь

Применимо к экстренной медицинской помощи

Ответственны за предоставление документов работникам здравоохранения в ситуациях, когда предоставляется помощь

Ответственность пациента и семьи

Ответственность работника здравоохранения

Кто просматривает и исправляет документ при необходимости

Лицо, дающее предварительные указания

Медицинский работник с больным или его доверенным лицом

Использование обоих документов применительно к одному лицу

Обозначает общие цели и пожелания на всех этапах жизни индивидуума и служит отправной точкой для обсуждения РВИПЖ

Дополняет предварительные указания, преобразуя общие цели и пожелания пациента в конкретные медицинские указания

РВИПЖ — распоряжения врача об искусственном поддержании жизни

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