Отличия между предварительными медицинскими указаниями и РВИПЖ
Характеристика
Предварительные медицинские указания
РВИПЖ
Возможность применения
Все взрослые, независимо от текущего состояния здоровья
Человек любого возраста с серьезным заболеванием или дряхлостью, когда медицинский работник не удивится, если пациент умрет в течение следующих года или двух.
Кто составляет документ
Сам человек, совместно с юристом или без него
Врач или, в некоторых штатах, практикующая медсестра или ассистент врача после обсуждения планирования помощи с самим человеком (либо, если он недееспособен, с доверенным лицом по принятию решений)
Где составляется
Любые условия
Медицинское учреждение
О чем говорится в документе
Предпочтения (не медицинские указания) относительно возможных альтернатив будущего лечения и назначение заместителя, принимающего медицинские решения (сотрудник службы здравоохранения)
Медицинские указания врача по вопросам основных решений по экстренной помощи, которые могут возникнуть в связи с текущим медицинским состоянием пациента
Решения, принятые суррогатными лицами (заместителями для принятия решений)
Суррогатные лица не могут давать предварительные указания за пациента
Суррогатные лица могут участвовать в РВИПЖ и давать на них согласие, когда пациент сам не может принимать решения
Экстренная медицинская помощь
Обычно не распространяется на экстренную медицинскую помощь
Применимо к экстренной медицинской помощи
Ответственны за предоставление документов работникам здравоохранения в ситуациях, когда предоставляется помощь
Ответственность пациента и семьи
Ответственность работника здравоохранения
Кто просматривает и исправляет документ при необходимости
Лицо, дающее предварительные указания
Медицинский работник с больным или его доверенным лицом
Использование обоих документов применительно к одному лицу
Обозначает общие цели и пожелания на всех этапах жизни индивидуума и служит отправной точкой для обсуждения РВИПЖ
Дополняет предварительные указания, преобразуя общие цели и пожелания пациента в конкретные медицинские указания
РВИПЖ — распоряжения врача об искусственном поддержании жизни