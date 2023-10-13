Основные миелопролиферативные новообразования
Расстройство
Характеристики костного мозга
Характеристики крови
Повышенное количество зрелых и незрелых лейкоцитов
Повышенное количество определенного типа лейкоцитов (гранулоцитов)
Иногда повышенное количество тромбоцитов
Повышенное количество клеток, которые производят клетки, циркулирующие в периферической крови
Повышенное количество эритроцитов
Как правило, повышенное количество тромбоцитов, лейкоцитов или тех и других
Избыток фиброзной ткани, вытесняющей кроветворные клетки
Сниженное количество эритроцитов (анемия) и повышенное количество лейкоцитов
Деформированные эритроциты
Часто количество лейкоцитов и тромбоцитов со временем понижается, но у некоторых больных таких клеток может становиться больше
Повышенное количество клеток, которые производят тромбоциты (мегакариоцитов)
Повышенное количество тромбоцитов