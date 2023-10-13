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Основные миелопролиферативные новообразования

Расстройство

Характеристики костного мозга

Характеристики крови

Хронический миелоидный лейкоз

Повышенное количество зрелых и незрелых лейкоцитов

Повышенное количество определенного типа лейкоцитов (гранулоцитов)

Иногда повышенное количество тромбоцитов

Истинная полицитемия

Повышенное количество клеток, которые производят клетки, циркулирующие в периферической крови

Повышенное количество эритроцитов

Как правило, повышенное количество тромбоцитов, лейкоцитов или тех и других

Первичный миелофиброз

Избыток фиброзной ткани, вытесняющей кроветворные клетки

Сниженное количество эритроцитов (анемия) и повышенное количество лейкоцитов

Деформированные эритроциты

Часто количество лейкоцитов и тромбоцитов со временем понижается, но у некоторых больных таких клеток может становиться больше

Первичная (эссенциальная) тромбоцитемия

Повышенное количество клеток, которые производят тромбоциты (мегакариоцитов)

Повышенное количество тромбоцитов

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