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Осложнения цирроза

Симптом

Возможная причина

Вздутие живота

Асцит (скопление жидкости в брюшной полости)

Дискомфорт в животе, часто с повышением температуры тела

Спонтанный бактериальный перитонит (загрязнение жидкости, накопившейся в брюшной полости)

Боль или отек голеней

Тромбоз глубоких вен (сгустки крови в венах ног)

Спутанность сознания и сонливость

Печеночная энцефалопатия (нарушение функции головного мозга вследствие накопления токсических веществ, обычно удаляемых печенью)

Затрудненное дыхание

Гепатопульмональный синдром (поражение кровеносных сосудов в легких)

Портолегочная гипертензия (повышенное артериальное давление в легких в связи с повышенным давлением в воротной вене, несущей кровь от кишечника в печень)

Тромбоэмболия легочной артерии (закупорка артерии в легких, обычно сгустком крови, который переместился из другого места, например, из ноги)

Асцит (накопление жидкости в брюшной полости, достаточное для ограничения функции диафрагмы, что затрудняет дыхание)

Печеночный гидроторакс (накопление жидкости в грудной клетке за пределами легких, препятствующее их заполнению воздухом в полной мере)

Утомляемость и бледность кожи

Рак печени (также может вызывать потерю веса)

Анемия, вызванная любым из следующих факторов:

  • Кровотечение

  • Увеличенная селезенка

  • Недостаточное питание с дефицитом фолатов, железа или витамина B12

  • Хроническое злоупотребление алкоголем, которое может препятствовать выработке клеток крови

Уменьшение объема выделяемой мочи и затрудненное дыхание

Гепаторенальный синдром (почечная недостаточность из-за печеночной недостаточности)

Переломы, часто из-за небольшой травмы вследствие незначительного падения

Остеопороз, частично вызванный дефицитом витамина D, падения, частично вызванные потерей мышечной ткани (саркопенией)

Симптомы инфекции

Лейкопения (снижение количества лейкоцитов)

Желтуха (пожелтение кожи и белков глаз)

Нарушение переработки билирубина (продукта жизнедеятельности, образующегося при распаде старых или поврежденных эритроцитов)

Повышенная кровоточивость или склонность к частым кровотечениям

Сыпь в виде крошечных красновато-фиолетовых точек или пятен большего размера, указывающих на кровоизлияние в кожу

Увеличенная селезенка, которая захватывает тромбоциты (необходимые для формирования кровяного сгустка)

Хроническое злоупотребление алкоголем, которое может препятствовать выработке тромбоцитов

Недостаточность витамина К

Уменьшение выработки факторов свертывания крови (белки, способствующие формированию кровяного сгустка) пораженной печенью

Зуд и небольшие желтые отложения жира в коже или веках (желтуха)

Нарушение переработки желчи

Кровотечение из прямой кишки

Варикозное расширение вен в прямой кишке (варикозное расширение вен прямой кишки)

Увеличение селезенки (спленомегалия)

Портальная гипертензия (повышенное давление в вене, несущей кровь в печень)

Светлые, мягкие, объемные, маслянистые и необычно дурно пахнущие каловые массы (стеаторея)

Нарушение всасывания жиров

Рвота с кровью

Кровотечение из варикозно расширенных вен в нижней части пищевода (варикозное расширение вен пищевода) или в желудке (варикозное расширение вен желудка) из-за портальной гипертензии

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