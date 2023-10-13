Осложнения цирроза
Симптом
Возможная причина
Вздутие живота
Асцит (скопление жидкости в брюшной полости)
Дискомфорт в животе, часто с повышением температуры тела
Спонтанный бактериальный перитонит (загрязнение жидкости, накопившейся в брюшной полости)
Боль или отек голеней
Тромбоз глубоких вен (сгустки крови в венах ног)
Спутанность сознания и сонливость
Печеночная энцефалопатия (нарушение функции головного мозга вследствие накопления токсических веществ, обычно удаляемых печенью)
Затрудненное дыхание
Гепатопульмональный синдром (поражение кровеносных сосудов в легких)
Портолегочная гипертензия (повышенное артериальное давление в легких в связи с повышенным давлением в воротной вене, несущей кровь от кишечника в печень)
Тромбоэмболия легочной артерии (закупорка артерии в легких, обычно сгустком крови, который переместился из другого места, например, из ноги)
Асцит (накопление жидкости в брюшной полости, достаточное для ограничения функции диафрагмы, что затрудняет дыхание)
Печеночный гидроторакс (накопление жидкости в грудной клетке за пределами легких, препятствующее их заполнению воздухом в полной мере)
Утомляемость и бледность кожи
Рак печени (также может вызывать потерю веса)
Анемия, вызванная любым из следующих факторов:
Уменьшение объема выделяемой мочи и затрудненное дыхание
Гепаторенальный синдром (почечная недостаточность из-за печеночной недостаточности)
Переломы, часто из-за небольшой травмы вследствие незначительного падения
Остеопороз, частично вызванный дефицитом витамина D, падения, частично вызванные потерей мышечной ткани (саркопенией)
Симптомы инфекции
Лейкопения (снижение количества лейкоцитов)
Желтуха (пожелтение кожи и белков глаз)
Нарушение переработки билирубина (продукта жизнедеятельности, образующегося при распаде старых или поврежденных эритроцитов)
Повышенная кровоточивость или склонность к частым кровотечениям
Сыпь в виде крошечных красновато-фиолетовых точек или пятен большего размера, указывающих на кровоизлияние в кожу
Увеличенная селезенка, которая захватывает тромбоциты (необходимые для формирования кровяного сгустка)
Хроническое злоупотребление алкоголем, которое может препятствовать выработке тромбоцитов
Недостаточность витамина К
Уменьшение выработки факторов свертывания крови (белки, способствующие формированию кровяного сгустка) пораженной печенью
Зуд и небольшие желтые отложения жира в коже или веках (желтуха)
Нарушение переработки желчи
Кровотечение из прямой кишки
Варикозное расширение вен в прямой кишке (варикозное расширение вен прямой кишки)
Увеличение селезенки (спленомегалия)
Портальная гипертензия (повышенное давление в вене, несущей кровь в печень)
Светлые, мягкие, объемные, маслянистые и необычно дурно пахнущие каловые массы (стеаторея)
Нарушение всасывания жиров
Рвота с кровью
Кровотечение из варикозно расширенных вен в нижней части пищевода (варикозное расширение вен пищевода) или в желудке (варикозное расширение вен желудка) из-за портальной гипертензии