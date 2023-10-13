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Осложнения при диабете

Пораженная ткань или орган

Последствия

Осложнения

кровеносные сосуды;

Скопление жирового материала (атеросклеротическая бляшка) приводит к закупорке крупных или средних артерий в сердце, головном мозге, ногах и половом члене.

Поражение стенок небольших кровеносных сосудов, в результате чего сосуды не могут нормально поставлять кислород к тканям и могут протекать.

Плохое кровообращение вызывает медленное заживление ран и может привести к инфарктам миокарда, инсультам, гангрене стоп и кистей, эректильной дисфункции и инфекциям.

Глаза

Поражение мелких кровеносных сосудов сетчатки, которое приводит к образованию новых хрупких кровоточащих кровеносных сосудов.

Острота зрения снижается, и наступает слепота.

Почки

Утолщение мелких кровеносных сосудов в почках.

Попадание белка в мочу.

Нарушение фильтрации крови.

Нарушается функция почек, что со временем приводит к хронической болезни почек.

Печень

В печени накапливаются патологические жировые отложения.

Фиброз печени (рубцевание) может разрастаться и приводить к циррозу печени — хроническому заболеванию, которое нарушает функцию печени.

Периферические нервы

Поражение нервов возникает вследствие ненормального использования глюкозы и недостаточного притока крови.

Внезапная или постепенная слабость в ногах.

Возможное снижение чувствительности, покалывание и боль в кистях и ступнях.

Вегетативная нервная система

Поражение нервов, контролирующих внутренние процессы организма, таких как артериальное давление и пищеварение.

Возникают перепады артериального давления, при этом оно может резко падать, когда человек встает.

Затруднения глотания.

Изменение пищеварительной функции, иногда тошнота или приступы диареи.

Появление эректильной дисфункции.

Кожа

Сниженный кровоток к коже, сниженная чувствительность, что приводит к повторяющимся травмам.

Появление ран и глубоких инфекций (диабетические язвы).

Медленное заживление.

Кровь

Нарушение функции лейкоцитов.

Повышение восприимчивости к инфекциям, особенно инфекциям мочевыводящих путей и кожи.

Соединительная ткань

Нарушение использования глюкозы, вызывающее утолщение или сокращение тканей.

Возникновение синдрома запястного канала и контрактуры Дюпюитрена.

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