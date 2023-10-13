Осложнения при диабете
Пораженная ткань или орган
Последствия
Осложнения
кровеносные сосуды;
Скопление жирового материала (атеросклеротическая бляшка) приводит к закупорке крупных или средних артерий в сердце, головном мозге, ногах и половом члене.
Поражение стенок небольших кровеносных сосудов, в результате чего сосуды не могут нормально поставлять кислород к тканям и могут протекать.
Плохое кровообращение вызывает медленное заживление ран и может привести к инфарктам миокарда, инсультам, гангрене стоп и кистей, эректильной дисфункции и инфекциям.
Глаза
Поражение мелких кровеносных сосудов сетчатки, которое приводит к образованию новых хрупких кровоточащих кровеносных сосудов.
Острота зрения снижается, и наступает слепота.
Почки
Утолщение мелких кровеносных сосудов в почках.
Попадание белка в мочу.
Нарушение фильтрации крови.
Нарушается функция почек, что со временем приводит к хронической болезни почек.
Печень
В печени накапливаются патологические жировые отложения.
Фиброз печени (рубцевание) может разрастаться и приводить к циррозу печени — хроническому заболеванию, которое нарушает функцию печени.
Периферические нервы
Поражение нервов возникает вследствие ненормального использования глюкозы и недостаточного притока крови.
Внезапная или постепенная слабость в ногах.
Возможное снижение чувствительности, покалывание и боль в кистях и ступнях.
Поражение нервов, контролирующих внутренние процессы организма, таких как артериальное давление и пищеварение.
Возникают перепады артериального давления, при этом оно может резко падать, когда человек встает.
Затруднения глотания.
Изменение пищеварительной функции, иногда тошнота или приступы диареи.
Появление эректильной дисфункции.
Кожа
Сниженный кровоток к коже, сниженная чувствительность, что приводит к повторяющимся травмам.
Появление ран и глубоких инфекций (диабетические язвы).
Медленное заживление.
Кровь
Нарушение функции лейкоцитов.
Повышение восприимчивости к инфекциям, особенно инфекциям мочевыводящих путей и кожи.
Соединительная ткань
Нарушение использования глюкозы, вызывающее утолщение или сокращение тканей.
Возникновение синдрома запястного канала и контрактуры Дюпюитрена.