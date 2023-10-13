Обследование черепных нервов
Номер черепного нерва
Название
Функция
Тест
I
Обонятельный
Ощущение запахов
Для того чтобы проверить способность больного ощущать запахи, его просят определить запах поднесенных к носу предметов (например, мыла, кофе, гвоздики). Каждую ноздрю проверяют отдельно.
II
Зрительный
Нарушения зрения
Для того, чтобы проверить зрительные возможности больного, его просят прочитать таблицу для проверки остроты зрения. Для того чтобы проверить периферическое (боковое) зрение, больного просят смотреть прямо, в то время как врач медленно перемещает палец сверху, снизу, слева и справа к центру поля зрения пациента. Затем больного просят сказать, когда он впервые увидит палец.
Восприятие света
Для того, чтобы проверить способность больного воспринимать свет, его помещают в темную комнату и направляют сильный луч света (например, из фонарика) поочередно в каждый зрачок.
III
Глазодвигательный
Движение глаз вверх, вниз и внутрь
Для того, чтобы проверить способность больного поворачивать каждый из глаз вверх, вниз и внутрь, его просят следовать взглядом за предметом, который врач двигает перед лицом больного.
Сужение и расширение зрачка в ответ на изменение освещенности.
Для того, чтобы проверить реакцию зрачков на свет, больного помещают в темную комнату и направляют сильный луч света (например, из фонарика) поочередно в каждый зрачок.
Поднимание век
Врач проверяет, не опущено ли верхнее веко (птоз).
IV
Блоковый
Движение глаз вниз и внутрь
Для того, чтобы проверить способность больного поворачивать каждый из глаз вниз и внутрь, его просят следовать взглядом за предметом, который врач двигает перед лицом больного.
V
Тройничный
Чувствительность лица
Чувствительность разных областей лица врач проверяет иглой и ваткой.
Мигательный рефлекс врач проверяет, прикасаясь ваткой к роговице глаза.
Жевание
Для того, чтобы проверить силу жевательных мышц и их движения, врач просит больного сжать зубы или открыть рот, преодолевая нагрузку.
VI
Отводящий
Движение глаз кнаружи
Для того, чтобы проверить способность больного поворачивать каждый из глаз кнаружи, врач просит пациента посмотреть в сторону.
VII
Лицевой
Способность двигать мышцами лица (например, меняя выражения лица), ощущение вкуса передними двумя третями языка, выработка слюны и слезы, а также контроль над мышцей, участвующей в восприятии звуков
Для того, чтобы проверить способность больного совершать мимические движения, врач просит его улыбнуться, открыть рот, показать зубы и крепко зажмуриться.
Вкусовую чувствительность проверяют с помощью веществ, имеющих сладкий (сахар), кислый (лимонный сок), соленый (соль) и горький (аспирин, хинин или алоэ) вкус.
VIII
Слуховой (преддверно-улитковый)
Слух
Для того чтобы проверить слух больного, врач использует камертон или наушники, в которых звучат тоны разной частоты (высоты) и громкости (аудиометрия).
Равновесие
Для проверки чувства равновесия врач просит больного пройти вдоль прямой линии.
IX
Языкоглоточный
Глотание, глоточный рефлекс, речь
Поскольку глотанием и глоточным рефлексом управляют девятая и десятая пары черепных нервов, проверку их работы проводят одновременно.
Больного просят совершить глотательное движение. Больного просят сказать «аааа» и следят, как при этом движутся нёбо (верхняя поверхность рта) и язычок (небольшой мягкий отросток, свисающий на заднем крае мягкого нёба).
Врач может прикоснуться шпателем к задней стенке глотки, у большинства людей это прикосновение вызывает глоточный рефлекс.
Больного просят поговорить, чтобы определить, звучит ли голос гнусаво (еще один тест на движение нёба).
X
Блуждающий
Глотание, глоточный рефлекс, речь
Управляет мышцами некоторых внутренних органов и частотой сердечных сокращений.
В ходе проверки работы черепных нервов эту функцию не проверяют.
XI
Добавочный
Поворот головы и приподнимание плеча
Больного просят повернуть голову и пожать плечами, преодолевая создаваемую врачом нагрузку.
XII
Подъязычный
Движения языка
Больного просят высунуть язык, врач проверяет, не отклоняется ли язык в какую-нибудь сторону.