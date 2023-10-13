Некоторые физические причины и особенности запоров у младенцев и детей
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Врожденные пороки ануса
Аномальное положение анального отверстия
Анальное отверстие расположено ближе обычного к половым органам
Измерения, позволяющие определить точное местоположение анального отверстия
Анальный стеноз (сужение заднего прохода)
Задержка первой дефекации (мекония) в течение первых 24-48 часов жизни
Взрывные и болезненные дефекации
Вздутие живота
Аномальный внешний вид или положение анального отверстия
Обследование врачом
Закупорка анального отверстия (дефект развития заднего прохода)
Вздутие живота
Отсутствие дефекаций
Закупорка заднего прохода, обнаруженная врачом при обследовании
Обследование, проведенное врачом вскоре после рождения
Проблемы спинного мозга
Менингомиелоцеле (наиболее тяжелая форма расщелины позвоночника)
Заметный при рождении участок покраснения на спине, из которого выпячивается спинной мозг
Ослабление рефлексов ног или мышечного тонуса
Отсутствие нормального рефлекса заднего прохода (сжатие при легком прикосновении, «анальный рефлекс»)
Простая рентгенография нижней части позвоночника
МРТ позвоночника
Скрытая расщелина позвоночника (не полностью сформированные кости позвоночника)
Возможно заметный при рождении пучок волос или впадинка на коже над дефектом
МРТ позвоночника
Фиксированный спинной мозг (в период внутриутробного развития спинной мозг застревает в нижней части позвоночника и не может переместиться вверх в нормальное положение)
Проблемы при ходьбе, боли или слабость в ногах и боли в спине
Недержание мочи
МРТ позвоночника
Опухоль возле копчика (сакральная тератома) или другая опухоль спинного мозга
Боль в спине, проблемы при ходьбе, боль и слабость в ногах
Недержание мочи
МРТ позвоночника
Инфекция позвоночника или спинного мозга
Боль в спине, проблемы при ходьбе, боль и слабость в ногах
лихорадка
Недержание мочи
МРТ позвоночника
Гормональные, метаболические или электролитные расстройства
Несахарный диабет (вызванный проблемами с антидиуретическим гормоном, который помогает регулировать количество воды в организме)
Чрезмерная жажда и плач, ребенок успокаивается после того, как получает воду
Чрезмерное выделение разбавленной мочи
Потеря веса и рвота
Анализы мочи и крови, чтобы определить, насколько разбавлена моча и кровь (осмоляльность)
Анализы крови для измерения уровня антидиуретических гормонов
Гиперкальциемия (аномально высокий уровень кальция в крови)
Тошнота и рвота, потеря аппетита, потеря веса, мышечная слабость и боли в животе
Чрезмерная жажда и чрезмерное мочеиспускание
Анализы крови для измерения уровня кальция
Гипокалиемия (аномально низкий уровень калия в крови)
Мышечная слабость
Чрезмерное мочеиспускание и обезвоживание
Нарушение роста (замедление прибавки в весе)
Возможно применение диуретиков или некоторых антибиотиков
Анализы крови для измерения уровня электролитов
Гипотиреоз (пониженная активность щитовидной железы)
плохой аппетит;
Замедленная частота сердцебиения
У новорожденных большие мягкие участки (роднички) между костями черепа и низкий мышечный тонус
Сухая кожа, непереносимость холода, усталость и желтуха
Анализы крови для измерения уровня гормонов щитовидной железы
Кишечные расстройства
Задержка первой дефекации
Медленный набор веса или отставание в развитии
Частые приступы пневмонии
Анализ пота
Возможен генетический анализ для подтверждения диагноза
Задержка первой дефекации
Вздутие живота
Зеленая или желтая рвота, содержащая желчь
Сужение заднего прохода, обнаруженное врачом при обследовании
Рентгенологическое исследование нижней части пищеварительного тракта после введения бария в прямую кишку (бариевая клизма)
Измерение давления внутри заднего прохода и прямой кишки (манометрия)
Биопсия прямой кишки
рвота;
плохой аппетит;
Потеря веса и/или плохой рост
Кровь в кале
Анализы стула
Симптомы, которые ослабевают при изменении молочной смеси
Возможно, эндоскопия и/или колоноскопия
боль в животе;
вздутие живота;
потеря веса.
Утомляемость
Анализы крови
Эндоскопическое исследование
Долгосрочная (хроническая) боль в животе
Периодические эпизоды диареи и запоров
Ощущение неполного опорожнения после дефекации
Оценка моделей дефекации, времени и характеристик боли
Исключение прочих расстройств на основе анамнеза, медицинского осмотра и, возможно, анализов крови, стула, визуализации или колоноскопии
Псевдонепроходимость (несмотря на наличие симптомов закупорка не обнаружена)
тошнота и рвота;
Боль в животе и вздутие живота
Рентген брюшной полости
Оценка функции кишечника (исследование моторики кишечника)
Опухоль в области живота
Потеря веса, ночная потливость и повышенная температура
Вздутие живота или боль
При обследовании врачом обнаружено новообразование в брюшной полости
МРТ
Побочные эффекты препарата
Использование препаратов с антихолинергическим эффектом (например, антигистаминных препаратов), антидепрессантов, препаратов для химиотерапии или опиоидов
Использование препаратов, которые могут вызвать запор
Обследование врачом
Токсины
Внезапное уменьшение способности сосать
Потеря мышечного тонуса
Иногда употребление меда в возрасте до 12 месяцев
Анализ на ботулинический токсин в стуле
Обычно без симптомов
Возможно, боль в животе, усталость и раздражительность
Регресс в развитии
Анализы крови для измерения уровня свинца
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
МРТ — магнитно-резонансная томография.