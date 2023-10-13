* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.

† Это расстройство также является фактором риска и причиной ночного недержания.

‡ Как правило, сахарный диабет не вызывает недержания, пока уровень сахара (глюкозы) в крови не становится достаточно высоким, чтобы глюкоза попадала в мочу.

¶ Стресс является причиной в первую очередь тогда, когда недержание появляется внезапно.