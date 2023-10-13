Некоторые факторы риска и причины и признаки недержания мочи у детей
Фактор риска/причина
Распространенные признаки*
Диагностический подход
Полностью не опорожняющийся мочевой пузырь (нейрогенный мочевой пузырь) из-за порока развития спинного мозга или нервной системы.
Аномалии позвоночника, которые можно увидеть, глубокая ямочка или пучок волос в нижней части спины, слабость и снижение чувствительности в ногах и ступнях
Рентгенологическое исследование нижней части спины
В некоторых случаях МРТ позвоночника
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря
Исследования потока мочи и давления в мочевом пузыре (уродинамические исследования)
Анатомическая аномалия (например, неправильное размещение мочеточника у девочек или задние клапаны мочеиспускательного канала у мальчиков)
Полное удержание днем отсутствует
У девочек: дневное и ночное недержание мочи, история нормального мочеиспускания, но при постоянно влажном нижнем белье и выделения из влагалища
Возможная история инфекций мочевыводящих путей и прочих аномалий мочевых путей
Визуализирующие исследования почек и мочеточников, включая ультразвуковое исследование почек
КТ брюшной полости и органов малого таза или МРТ мочевыводящих путей
В некоторых случаях цистоуретрография при мочеиспускании (рентгенологическое исследование, проводимое до, во время и после мочеиспускания)
Сканирование кровотока в почках (для обнаружения потока мочи) или внутривенная урография с контрастным веществом (для выявления анатомических аномалий)
Переполненный мочевой пузырь
Выжидание до последней минуты, чтобы помочиться
Распространено среди детей дошкольного возраста, когда они поглощены игрой
Вопросы о том, когда происходит недержание
Запись времени, частоты и объема мочи в дневнике мочеиспускания
Попадание мочи во влагалище (уретровагинальный рефлюкс или вагинальное мочеиспускание)
Подтекание в положении стоя после мочеиспускания
Только обследование врачом
Нечастые, твердой консистенции, в виде овечьего кала или очень объемные дефекации
Иногда преходящий дискомфорт в животе или вздутие живота
Зачастую у детей, рацион которых способствует возникновению запора (например, чрезмерное употребление молока и молочных продуктов при недостатке фруктов и овощей)
Обычно только обследование врачом
В некоторых случаях рентгенография брюшной полости
Запись времени, частоты и объема стула в дневнике стула
Задержка развития†
Отсутствие дневного недержания
Чаще у мальчиков и крепко спящих детей
Возможно члены семьи, страдавшие ночным недержанием
Только обследование врачом
Дисфункциональное мочеиспускание, потому что мышцы, выталкивающие мочу из мочевого пузыря (мышцы мочевого пузыря и сфинктер мочевого пузыря), работают несогласованно
Часто недержание кала, обратный ток мочи и инфекции мочевыводящих путей
Возможно дневное и ночное недержание
Исследования потока мочи
В некоторых случаях цистоуретрография при мочеиспускании (рентгенография до, во время и после мочеиспускания)
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря
Недержание мочи при смехе
Мочеиспускание во время смеха, чаще среди девочек
При прочих обстоятельствах совершенно нормальное мочеиспускание
Только обследование врачом
Повышенный диурез, у которого может быть много причин, например:
Зависит от расстройства
При сахарном диабете анализы крови на глюкозу (сахар)‡
При резистентности к аргинину вазопрессину анализы крови и, возможно, анализ мочи
При серповидноклеточной анемии — анализы крови
Иногда у детей, которые храпят и у которых во время сна на 15 секунд или дольше прерывается дыхание с последующим громким фырканьем
Чрезмерная дневная сонливость
Увеличенные миндалины, аденоиды или и то, и другое
Рост и снижение массы тела (ранее называемые замедлением прибавки в весе)
Обследование для оценки нарушений сна
Сверхактивный мочевой пузырь
Частые позывы к мочеиспусканию
Частые позывы к мочеиспусканию в течение дня и ночи
Иногда дети используют искусственное удержание или неестественные позы (например, дети могут садиться на корточки)
Обследование врачом
Иногда проводятся исследования потока мочи, уродинамические исследования или ведется дневник мочеиспускания
Проблемы со сном или проблемы в школе (например, хулиганство или плохие оценки)
Неподобающее или сексуализированное поведение, депрессия, необычный интерес ко всему, связанному с сексом, или уклонение от подобных вещей и неуместные для возраста знания о сексе
Обследование экспертами по сексуальному насилию
Стресс†§
Проблемы в школе, социальная изоляция или проблемы, стресс в семье (например, развод или разъезд родителей)
Только обследование врачом
Боль при мочеиспускании, кровь в моче, необходимость часто мочиться, ощущение необходимости срочно помочиться
В некоторых случаях повышенная температура, боль в животе и/или в спине
Посев мочи и анализ мочи
Если результаты посева мочи и анализа мочи являются положительными, особенно если также имеется инфекция почек, то проведение ультразвукового исследования почек и мочевого пузыря и цистоуретрографии при мочеиспускании (рентгенологическое исследование, проводимое до, во время и после мочеиспускания)
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Это расстройство также является фактором риска и причиной ночного недержания.
‡ Как правило, сахарный диабет не вызывает недержания, пока уровень сахара (глюкозы) в крови не становится достаточно высоким, чтобы глюкоза попадала в мочу.
¶ Стресс является причиной в первую очередь тогда, когда недержание появляется внезапно.
КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография.