Некоторые стратегии для профилактики серьезных проблем со здоровьем*
Проблема со здоровьем
Профилактические меры
Не курить (для профилактики рака легких и многих других типов рака).
Питаться сбалансированно, употребляя продукты с высоким содержанием клетчатки, фрукты и овощи, ограничивать употребление жиров (особенно насыщенных жиров и транс-жирных кислот) и калорий (для профилактики рака молочной железы и рака ободочной и прямой кишки).
Сократить употребление соленостей или копченостей (для профилактики рака желудка).
Не находиться слишком долго на солнце и использовать солнцезащитные средства с высоким солнцезащитным фактором (для профилактики рака кожи).
Сделать детям прививку против вируса папилломы человека (для профилактики рака шейки матки и рака горла).
Принимать лекарственные препараты, рекомендованные для профилактики рака (такие как тамоксифен для женщин с высоким риском развития рака молочной железы).
Проходить рекомендованные скрининговые тесты.
Не курить.
Не подвергаться воздействию токсичных веществ (особенно в промышленных условиях).
Ежегодно делать прививку от COVID-19, если она рекомендована вашим врачом.
Диабет (2 типа)
Регулярно выполнять физические упражнения.
Питаться сбалансированно.
Поддерживать рекомендованную массу тела.
Поддерживать нормальный уровень липидов посредством правильного питания и приема лекарственных препаратов, если необходимо.
Поддерживать нормальное артериальное давление посредством правильного питания, физических нагрузок, снижения стресса и приема лекарственных препаратов, если необходимо.
Не курить.
Поддерживать нормальный уровень холестерина и других жиров (липидов) посредством правильного питания и, если необходимо, приема лекарственных препаратов.
Поддерживать нормальное артериальное давление посредством правильного питания, физических нагрузок, снижения стресса и приема лекарственных препаратов, если необходимо.
Питаться сбалансированно, употребляя продукты с высоким содержанием клетчатки, фрукты и овощи, ограничивать употребление жиров (особенно насыщенных жиров и транс-жирных кислот) и калорий.
Поддерживать рекомендованную массу тела.
Не курить.
Регулярно выполнять физические упражнения, включая аэробные упражнения (такие как быстрая ходьба, езда на велосипеде и бег трусцой) и силовые упражнения (упражнения на сопротивление со свободными весами или силовыми тренажерами).
Принимать аспирин и лекарственные препараты, снижающие уровень липидов, если они рекомендованы (большинству взрослых с высоким риском ишемической болезни сердца).
Не использовать кокаин или другие запрещенные стимуляторы.
Повышенное артериальное давление (гипертензия)
Питаться сбалансированно, употребляя продукты с высоким содержанием клетчатки, фрукты и овощи, ограничивать употребление соли, жиров (особенно насыщенных жиров и транс-жирных кислот) и калорий.
Регулярно выполнять физические упражнения, включая аэробные и силовые упражнения.
Поддерживать нормальный уровень холестерина посредством правильного питания, физических нагрузок и, если необходимо, приема лекарственных препаратов.
Поддерживать рекомендованную массу тела (посредством правильного питания и физических нагрузок).
Не курить.
Проходить ежегодную вакцинацию против гриппа (особенно важна для младенцев, пожилых, а также людей с заболеваниями сердца, легких или иммунной системы).
Потреблять спиртное в умеренных количествах или отказаться от него вовсе.
Проходить вакцинацию против гепатита А и В (для всех детей и для взрослых с факторами риска заболевания).
Выполнять силовые упражнения и упражнения на растяжку.
Вести физически активный образ жизни.
Поддерживать рекомендованную массу тела.
Потреблять в достаточном количестве кальций и витамин D (с продуктами питания или в виде пищевых добавок).
Заниматься физическими упражнениями с утяжелением (например, ходьба, бег трусцой, теннис и танцы) каждый день в течение, как минимум, 30 минут.
Принимать лекарственные препараты, укрепляющие костную ткань, если они назначены врачом.
Ограничить употребление кофеина и алкоголя (до одной порции в день†).
Не курить.
Пройти вакцинацию пневмококковой вакциной (существуют две вакцины, помогающие защититься от пневмонии, с различными рекомендациями в отношении того, кто должен их получать)
Воздерживаться от половых контактов или ограничить количество половых партнеров.
Использовать презервативы и практиковать безопасный секс.
Детям в возрасте 11–12 лет (или в возрасте 9 лет) и всем людям в возрасте 26 лет и младше, которые еще не прошли вакцинацию, следует получить вакцину против ВПЧ. В возрасте от 27 до 45 лет следует обсудить с врачом преимущества вакцинации.
В зависимости от сексуальной активности следует обсудить с врачом вопрос необходимости приема профилактического препарата от ВИЧ-инфекции.
Регулярно чистить зубы и использовать зубные нити.
Ограничить употребление сладостей.
Регулярно посещать стоматолога.
Принимать фторсодержащие пищевые добавки, если необходимо (например, детям дошкольного возраста старше 6 месяцев, если в их питьевой воде недостаточно фтора).
* В дополнение к этим профилактическим мерам следует проходить скрининговые тесты, рекомендованные врачом.
† 1 порция спиртного = одна банка пива объемом 341 мл, один бокал вина объемом 142 мл или 43 мл более крепкого напитка (такого как виски).
CDC — Центры по профилактике и контролю заболеваний, ВПЧ — вирус папилломы человека.