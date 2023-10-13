Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Некоторые стратегии для профилактики серьезных проблем со здоровьем*

Проблема со здоровьем

Профилактические меры

Онкологические заболевания

Не курить (для профилактики рака легких и многих других типов рака).

Питаться сбалансированно, употребляя продукты с высоким содержанием клетчатки, фрукты и овощи, ограничивать употребление жиров (особенно насыщенных жиров и транс-жирных кислот) и калорий (для профилактики рака молочной железы и рака ободочной и прямой кишки).

Сократить употребление соленостей или копченостей (для профилактики рака желудка).

Не находиться слишком долго на солнце и использовать солнцезащитные средства с высоким солнцезащитным фактором (для профилактики рака кожи).

Сделать детям прививку против вируса папилломы человека (для профилактики рака шейки матки и рака горла).

Принимать лекарственные препараты, рекомендованные для профилактики рака (такие как тамоксифен для женщин с высоким риском развития рака молочной железы).

Проходить рекомендованные скрининговые тесты.

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)

Не курить.

Не подвергаться воздействию токсичных веществ (особенно в промышленных условиях).

COVID-19

Ежегодно делать прививку от COVID-19, если она рекомендована вашим врачом.

Диабет (2 типа)

Регулярно выполнять физические упражнения.

Питаться сбалансированно.

Поддерживать рекомендованную массу тела.

Поддерживать нормальный уровень липидов посредством правильного питания и приема лекарственных препаратов, если необходимо.

Поддерживать нормальное артериальное давление посредством правильного питания, физических нагрузок, снижения стресса и приема лекарственных препаратов, если необходимо.

Не курить.

Заболевание сердца и инсульт

Поддерживать нормальный уровень холестерина и других жиров (липидов) посредством правильного питания и, если необходимо, приема лекарственных препаратов.

Поддерживать нормальное артериальное давление посредством правильного питания, физических нагрузок, снижения стресса и приема лекарственных препаратов, если необходимо.

Питаться сбалансированно, употребляя продукты с высоким содержанием клетчатки, фрукты и овощи, ограничивать употребление жиров (особенно насыщенных жиров и транс-жирных кислот) и калорий.

Поддерживать рекомендованную массу тела.

Не курить.

Регулярно выполнять физические упражнения, включая аэробные упражнения (такие как быстрая ходьба, езда на велосипеде и бег трусцой) и силовые упражнения (упражнения на сопротивление со свободными весами или силовыми тренажерами).

Принимать аспирин и лекарственные препараты, снижающие уровень липидов, если они рекомендованы (большинству взрослых с высоким риском ишемической болезни сердца).

Не использовать кокаин или другие запрещенные стимуляторы.

Повышенное артериальное давление (гипертензия)

Питаться сбалансированно, употребляя продукты с высоким содержанием клетчатки, фрукты и овощи, ограничивать употребление соли, жиров (особенно насыщенных жиров и транс-жирных кислот) и калорий.

Регулярно выполнять физические упражнения, включая аэробные и силовые упражнения.

Поддерживать нормальный уровень холестерина посредством правильного питания, физических нагрузок и, если необходимо, приема лекарственных препаратов.

Поддерживать рекомендованную массу тела (посредством правильного питания и физических нагрузок).

Не курить.

Грипп

Проходить ежегодную вакцинацию против гриппа (особенно важна для младенцев, пожилых, а также людей с заболеваниями сердца, легких или иммунной системы).

Болезнь печени

Потреблять спиртное в умеренных количествах или отказаться от него вовсе.

Проходить вакцинацию против гепатита А и В (для всех детей и для взрослых с факторами риска заболевания).

Остеоартрит

Выполнять силовые упражнения и упражнения на растяжку.

Вести физически активный образ жизни.

Поддерживать рекомендованную массу тела.

Остеопороз

Потреблять в достаточном количестве кальций и витамин D (с продуктами питания или в виде пищевых добавок).

Заниматься физическими упражнениями с утяжелением (например, ходьба, бег трусцой, теннис и танцы) каждый день в течение, как минимум, 30 минут.

Принимать лекарственные препараты, укрепляющие костную ткань, если они назначены врачом.

Ограничить употребление кофеина и алкоголя (до одной порции в день†).

Не курить.

Пневмония

Пройти вакцинацию пневмококковой вакциной (существуют две вакцины, помогающие защититься от пневмонии, с различными рекомендациями в отношении того, кто должен их получать)

Инфекции, передающиеся половым путем

Воздерживаться от половых контактов или ограничить количество половых партнеров.

Использовать презервативы и практиковать безопасный секс.

Детям в возрасте 11–12 лет (или в возрасте 9 лет) и всем людям в возрасте 26 лет и младше, которые еще не прошли вакцинацию, следует получить вакцину против ВПЧ. В возрасте от 27 до 45 лет следует обсудить с врачом преимущества вакцинации.

В зависимости от сексуальной активности следует обсудить с врачом вопрос необходимости приема профилактического препарата от ВИЧ-инфекции.

Выпадение зубов

Регулярно чистить зубы и использовать зубные нити.

Ограничить употребление сладостей.

Регулярно посещать стоматолога.

Принимать фторсодержащие пищевые добавки, если необходимо (например, детям дошкольного возраста старше 6 месяцев, если в их питьевой воде недостаточно фтора).

* В дополнение к этим профилактическим мерам следует проходить скрининговые тесты, рекомендованные врачом.

† 1 порция спиртного = одна банка пива объемом 341 мл, один бокал вина объемом 142 мл или 43 мл более крепкого напитка (такого как виски).

CDC — Центры по профилактике и контролю заболеваний, ВПЧ — вирус папилломы человека.

По этим темам