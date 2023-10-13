Некоторые серьезные нежелательные лекарственные реакции
Нежелательная лекарственная реакция
Типы лекарственных препаратов
Примеры
Анемия (в результате сниженного образования или повышенного разрушения эритроцитов)
Определенные антибиотики
Хлорамфеникол
Лекарственные препараты, применяемые для лечения малярии или туберкулеза у людей с недостаточностью фермента Г6ФД
Хлорохин
Изониазид
Примахин
Ангионевротический отек (отек Квинке) (отек губ, языка и горла, вызывающий затруднение дыхания)
Ингибиторы АПФ
Каптоприл
Эналаприл
Лизиноприл
Ингибиторы протонного насоса
Эзомепразол
Лансопразол
Омепразол
Противозачаточные препараты (все лекарственные формы, в том числе пластыри и таблетки)
Дроспиренон/этинилэстрадиол
Норелгестромин/этинилэстрадиол
Спутанность сознания и сонливость
Седативные препараты, в том числе многие антигистаминные препараты
Дифенгидрамин
Антидепрессанты (особенно у пожилых людей)
Амитриптилин
Имипрамин
Уменьшение образования лейкоцитов, повышенный риск инфекции
Некоторые антипсихотические препараты
Клозапин
Препараты для химиотерапии
Циклофосфамид
Меркаптопурин
Метотрексат
Винбластин
Некоторые лекарственные препараты, используемые для лечения заболеваний щитовидной железы
Пропилтиоурацил
НПВП (многократный прием в повышенных дозах)
Ибупрофен
Напроксен
Антибиотики группы аминогликозидов
Гентамицин
Тобрамицин
Некоторые химиотерапевтические препараты
цисплатин;
Метотрексат
Противогрибковые препараты
Амфотерицин B
Некоторые другие антибиотики
Тетрациклин (утратило актуальность)
ванкомицин;
Некоторые анальгетики
Ацетаминофен/парацетамол (прием в повышенных дозах)
Некоторые лекарственные препараты для лечения туберкулеза
Изониазид
Препараты железа (в чрезмерных количествах)
Сульфат железа, фумарат железа
Антидепрессанты
Дулоксетин
Антибиотики
Тетрациклин
Разрушение мышечной ткани (рабдомиолиз)
Статины
Аторвастатин
Симвастатин
Язвы желудка или кишечника (с кровотечением или без)
НПВП
аспирин;
Ибупрофен
Напроксен
Антикоагулянты
Гепарин
Варфарин
Бисфосфонаты
Алендронат
Ризедронат
Некоторые антибиотики
Пенициллины
Хинолоны
Сульфаниламидные препараты
Противосудорожные препараты
Фенитоин
Вальпроевая кислота
Противоаритмические препараты
Амиодарон
Прокаинамид
Соталол
Нейролептики
Хлорпромазин
Галоперидол
Литий
АПФ = ангиотензин-превращающий фермент; Г6ФД = глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназа; НПВП = нестероидные противовоспалительные препараты.