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Некоторые расстройства, поражающие преимущественно пожилых людей

Расстройство

Описание

Болезнь Альцгеймера и другие виды деменции

Прогрессивная потеря памяти и других мыслительных способностей.

Аневризма аорты

Стенка аорты расширяется. Без лечения аневризма может разорваться и привести к смерти.

Атрофический уретрит и вагинит (в настоящее время называются мочеполовыми синдромами менопаузы)

Ткани уретры истончаются, иногда вызывая чувство жжения во время мочеиспускания. Ткани влагалища истончаются, иногда вызывая боль во время полового акта.

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы

Предстательная железа увеличивается в размерах, блокируя отток мочи из мочевого пузыря.

катаракты;

Хрусталик глаза затуманивается, вызывая нарушение зрения.

сахарный диабет;

Организм не реагирует на вырабатываемый им инсулин. Это расстройство может начаться в среднем возрасте. Лечение инсулином требуется не всегда.

глаукому;

Зрительный нерв повреждается из-за увеличения давления в какой-либо части глаза. Зрение постепенно снижается, и это может привести к слепоте. Развитие глаукомы обычно начинается в среднем возрасте.

Остеоартрит

Хрящевая ткань, выстилающая суставы, разрушается, вызывая боль. Развитие остеоартроза обычно начинается в среднем возрасте.

остеопороз.

Кости становятся менее плотными и более хрупкими. В результате увеличивается вероятность переломов.

болезнь Паркинсона;

Нервные клетки головного мозга медленно и прогрессивно разрушаются, вызывая тремор, ригидность мышц и трудности с передвижением и поддержанием равновесия.

Пролежни

Кожа разрушается из-за уменьшения притока крови к пораженной области в результате длительного давления.

Рак предстательной железы

В предстательной железе образуется раковая опухоль, которая в конечном итоге мешает оттоку мочи.

Опоясывающий герпес (герпес зостер)

Вирус ветряной оспы от предыдущей инфекции реактивируется, вызывая образование волдырей и в некоторых случаях продолжительную мучительную боль.

Инсульт

Кровеносный сосуд в головном мозге закупоривается или разрывается. Инсульт сопровождается такими симптомами, как слабость или потеря чувствительности на одной стороне тела, проблемы со зрением одного глаза, трудности с речью или пониманием, потеря равновесия или координации или внезапная сильная головная боль.

Недержание мочи

Поток мочи не поддается контролю, что приводит к утечкам.

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