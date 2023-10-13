Некоторые расстройства, поражающие преимущественно пожилых людей
Расстройство
Описание
Прогрессивная потеря памяти и других мыслительных способностей.
Стенка аорты расширяется. Без лечения аневризма может разорваться и привести к смерти.
Атрофический уретрит и вагинит (в настоящее время называются мочеполовыми синдромами менопаузы)
Ткани уретры истончаются, иногда вызывая чувство жжения во время мочеиспускания. Ткани влагалища истончаются, иногда вызывая боль во время полового акта.
Предстательная железа увеличивается в размерах, блокируя отток мочи из мочевого пузыря.
Хрусталик глаза затуманивается, вызывая нарушение зрения.
Организм не реагирует на вырабатываемый им инсулин. Это расстройство может начаться в среднем возрасте. Лечение инсулином требуется не всегда.
Зрительный нерв повреждается из-за увеличения давления в какой-либо части глаза. Зрение постепенно снижается, и это может привести к слепоте. Развитие глаукомы обычно начинается в среднем возрасте.
Хрящевая ткань, выстилающая суставы, разрушается, вызывая боль. Развитие остеоартроза обычно начинается в среднем возрасте.
Кости становятся менее плотными и более хрупкими. В результате увеличивается вероятность переломов.
Нервные клетки головного мозга медленно и прогрессивно разрушаются, вызывая тремор, ригидность мышц и трудности с передвижением и поддержанием равновесия.
Кожа разрушается из-за уменьшения притока крови к пораженной области в результате длительного давления.
В предстательной железе образуется раковая опухоль, которая в конечном итоге мешает оттоку мочи.
Вирус ветряной оспы от предыдущей инфекции реактивируется, вызывая образование волдырей и в некоторых случаях продолжительную мучительную боль.
Кровеносный сосуд в головном мозге закупоривается или разрывается. Инсульт сопровождается такими симптомами, как слабость или потеря чувствительности на одной стороне тела, проблемы со зрением одного глаза, трудности с речью или пониманием, потеря равновесия или координации или внезапная сильная головная боль.
Поток мочи не поддается контролю, что приводит к утечкам.