Некоторые распространенные причины и особенности повышенной температуры у детей
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Сильный жар (продолжительностью 14 или менее дней)
Инфекции дыхательных путей, вызванные вирусом
Насморк или заложенный нос
Обычно боль в горле и кашель
Иногда увеличение лимфатических узлов в области шеи, без покраснения и болезненности
Обследование врачом
Иногда анализ мазка слизи из носа
Другие вирусные инфекции
У некоторых младенцев или детей постарше отсутствуют симптомы, кроме повышенной температуры
Обследование врачом
диарея;
Часто рвота
Возможно, недавний контакт с зараженными людьми или некоторыми животными или употребление зараженной пищи или воды
Обследование врачом
Иногда обследование и анализ кала
Инфекция уха (средний отит)
Боль в ухе (трудно обнаружить у младенцев и маленьких детей, не умеющих разговаривать)
Иногда ребенок трет или потягивает ухо
Обследование врачом
Инфекции горла (фарингит)
Красное опухшее горло
боль при глотании;
Обследование врачом
Иногда посев образца из горла или экспресс-тест на стрептококковую инфекцию (оба анализа проводятся с использованием образца, взятого посредством мазка из задней части горла)
У детей до 3 лет
Отсутствие других симптомов
Анализы крови
Кашель и учащенное дыхание
Часто боль в груди и/или одышка
Обследование врачом
Обычно рентгенологическое исследование органов грудной клетки
Кожные инфекции (флегмона)
Красные болезненные слегка опухшие участки кожи
Обследование врачом
Боль при мочеиспускании
Иногда кровь в моче
Иногда боль в спине
У младенцев рвота и плохой аппетит
Анализы мочи
Энцефалит (редкая инфекция головного мозга)
Младенцы: иногда выпячивание мягких участков (родничков) между костями черепа, медлительность (вялость) или неутешность
Дети старшего возраста: головная боль, спутанность сознания или вялость
Спинномозговая пункция (люмбальная пункция)
Менингит (редко)
Новорожденные: выпячивание мягких участков (родничков) между костями черепа, неутешность, плохой аппетит и/или вялость
Младенцы: беспокойность и раздражительность, особенно на руках, неутешность, плохой аппетит и/или вялость
Дети старшего возраста: головная боль, чувствительность к свету, вялость, рвота и/или ригидность затылочных мышц, из-за которой трудно коснуться подбородком груди
Спинномозговая пункция
Вакцины
Недавняя вакцинация
Обследование врачом
Некоторые лекарственные препараты
Недавнее начало приема нового препарата
Обследование врачом
Повышенная температура в течение более 5 дней
Покраснение глаз, губ и языка
Болезненное опухание рук и ног
Часто сыпь
Иногда распухшие лимфатические узлы в области шеи
Обследование врачом
Анализы крови
ЭКГ и эхокардиография
Иногда анализ мочи, УЗИ органов брюшной полости или обследование глаз
Острая ревматическая лихорадка
опухшие болезненные суставы;
Новые шумы в сердце, обнаруженные врачом при обследовании
Иногда сыпь или шишки под кожей
Иногда судорожные неконтролируемые движения или изменения в поведении
Часто стрептококковый фарингит в анамнезе
Анализы крови
Посев из горла
ЭКГ и эхокардиография
Хроническая лихорадка (продолжительностью более 14 дней)
Вирусные инфекции, в частности:
Длительная слабость и усталость
Иногда распухшие лимфатические узлы в области шеи и/или боли в горле
Иногда пожелтение белков глаз (желтуха)
Анализы крови
Периодические головные боли, насморк и заложенный нос
КТ придаточных пазух носа
Абсцесс брюшной полости (гнойный карман внутри брюшной полости)
Боль в животе и часто болезненность на ощупь
КТ брюшной полости
Инфекция суставов (септический артрит)
Опухшие красные болезненные суставы
Анализ образца жидкости, полученной из сустава при помощи иглы
Инфекция костей (остеомиелит)
Боль в пораженной кости
Иногда инфекция кожи рядом с пораженной костью
Остеосцинтиграфия и/или МРТ кости
Иногда биопсия кости для проверки на наличие бактерий (посев)
Иногда шум в сердце
Анализы крови на наличие бактерий (посев крови)
Эхокардиография
Туберкулез (редко)
Медленный набор веса или потеря веса
Ночная потливость
Кашель
рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
Кожные пробы
Возможно, посев образца мокроты и/или анализы крови
Малярия (в зависимости от географического региона)
Потрясающий озноб с последующим повышением температуры, которая может превышать 40 °C
Усталость и общий дискомфорт (недомогание), головная боль, ломота в теле и тошнота
Анализы крови
Иногда головная боль и боль в шее
Иногда опухшие болезненные суставы (например, колено)
Иногда красная точечная сыпь в одном или нескольких местах
Иногда укус клеща в анамнезе
Обследование врачом
иногда анализы крови.
Часто опухшие болезненные лимфатические узлы
Иногда шишка на коже в месте кошачьей царапины
Анализы крови
Кровь в стуле, судорожные боли в животе, потеря массы тела и аппетита
Иногда артрит, сыпь, язвы в полости рта и разрывы в прямой кишке
Колоноскопия
Иногда КТ или рентгенография после введения бария в прямую кишку (бариевая клизма)
Заболевания суставов и соединительной ткани, например:
Опухшие красные болезненные суставы
Часто сыпь
Иногда усталость
Анализы крови
Рак, например:
Медленная прибавка в весе или потеря веса и потеря аппетита
Ночная потливость
Возможно, боль в костях
Общий анализ крови с подсчетом форменных элементов
Удаление (аспирация) образца костного мозга для обследования
Иногда остеосцинтиграфия и/или МРТ кости
Иногда КТ грудной клетки или брюшной полости
Синдромы периодической лихорадки, например:
Повышение температуры тела, которое повторяется зачастую в предсказуемых циклах, перемежаемых периодами хорошего самочувствия
Иногда язвы в полости рта, боль в горле и увеличение лимфатических узлов
Иногда боль в груди или в животе
Иногда у членов семьи встречались схожие симптомы, или им был поставлен диагноз одного из семейных синдромов периодической лихорадки
Проводимое врачом обследование во время приступа лихорадки
Анализы крови во время приступов лихорадки и между ними
Иногда генетический анализ
Обычно неправильное толкование нормальных колебаний температуры тела или чрезмерное толкование частых незначительных вирусных заболеваний
Обычно отсутствуют другие симптомы, вызывающие озабоченность
Нормальные результаты обследования
Обследование врачом
Тщательная и точная запись заболеваний и температуры, а также описание общего функционирования ребенка и семьи
Иногда анализы крови, чтобы исключить другие причины и успокоить родителей
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда. Заболевания, вызывающие хроническую лихорадку, также вызывают лихорадку в течение первых 7-10 дней.
КТ — компьютерная томография; ЭКГ — электрокардиограмма; МРТ — магнитно-резонансная томография.