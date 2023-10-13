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Некоторые причины чрезмерного потоотделения

Тип

Примеры

Онкологические заболевания*

Лимфома, лейкоз, карциноидные опухоли, некоторые опухоли надпочечников

Лекарственные препараты и вещества

Антидепрессанты, аспирин и другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), некоторые лекарственные препараты для лечения диабета, кофеин и теофиллин

Отмена опиоидов

Гормональные нарушения (нарушения со стороны эндокринной системы)

Гиперактивность щитовидной железы (гипертиреоз), низкий уровень сахара в крови (гипогликемия), сахарный диабет, поражающий нервы, а также определенные расстройства со стороны гипофиза или прием лекарственных препаратов, оказывающих влияние на функцию гипофиза

Инфекции*

Туберкулез, инфекционное заболевание сердца (эндокардит) и серьезные грибковые инфекции, поражающие всю поверхность тела

Нарушения со стороны нервной системы 

Повреждения (такие как синдром Фрея†), дисфункция вегетативной нервной системы и некоторые заболевания головного мозга

Другое‡

Беременность

Менопауза

Тревожность, возбуждение, гнев или страх

лихорадка

Перегревание

Выделение пота в области вокруг губ, носа и лба во время приема горячей острой пищи (так называемый густаторный гипергидроз)

Определенные хирургические вмешательства

Неизвестен

* Эти типы вызывают преимущественно ночную потливость.

† Синдром Фрея — это заболевание нервной системы, которое возникает в результате повреждения (например, хирургического вмешательства или опоясывающего лишая) нервов, контролирующих потовые железы в области слюнных желез в передней части уха. В результате люди потеют и испытывают приливы крови к лицу во время еды.

‡ Некоторая степень потоотделения, вызванная этими состояниями, может быть нормальной.

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