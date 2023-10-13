† Синдром Фрея — это заболевание нервной системы, которое возникает в результате повреждения (например, хирургического вмешательства или опоясывающего лишая) нервов, контролирующих потовые железы в области слюнных желез в передней части уха. В результате люди потеют и испытывают приливы крови к лицу во время еды.