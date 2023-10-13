Некоторые причины чрезмерного потоотделения
Тип
Примеры
Онкологические заболевания*
Лимфома, лейкоз, карциноидные опухоли, некоторые опухоли надпочечников
Лекарственные препараты и вещества
Антидепрессанты, аспирин и другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), некоторые лекарственные препараты для лечения диабета, кофеин и теофиллин
Отмена опиоидов
Гормональные нарушения (нарушения со стороны эндокринной системы)
Гиперактивность щитовидной железы (гипертиреоз), низкий уровень сахара в крови (гипогликемия), сахарный диабет, поражающий нервы, а также определенные расстройства со стороны гипофиза или прием лекарственных препаратов, оказывающих влияние на функцию гипофиза
Инфекции*
Туберкулез, инфекционное заболевание сердца (эндокардит) и серьезные грибковые инфекции, поражающие всю поверхность тела
Нарушения со стороны нервной системы
Повреждения (такие как синдром Фрея†), дисфункция вегетативной нервной системы и некоторые заболевания головного мозга
Другое‡
Беременность
Тревожность, возбуждение, гнев или страх
лихорадка
Перегревание
Выделение пота в области вокруг губ, носа и лба во время приема горячей острой пищи (так называемый густаторный гипергидроз)
Определенные хирургические вмешательства
Неизвестен
* Эти типы вызывают преимущественно ночную потливость.
† Синдром Фрея — это заболевание нервной системы, которое возникает в результате повреждения (например, хирургического вмешательства или опоясывающего лишая) нервов, контролирующих потовые железы в области слюнных желез в передней части уха. В результате люди потеют и испытывают приливы крови к лицу во время еды.
‡ Некоторая степень потоотделения, вызванная этими состояниями, может быть нормальной.