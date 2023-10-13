Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Некоторые причины мании

Состояние

Примеры

Нарушение мозговой деятельности и расстройства нервной системы

Опухоли головного мозга

Травма головы

болезнь Гентингтона;

рассеянный склероз;

Судорожные припадки, которые затрагивают височную долю (парциальные припадки)

инсульт;

Заболевание соединительной ткани

Ревматическая лихорадка

Системная красная волчанка (волчанка)

Инфекции

СПИД

Энцефалит, вызванный определенными вирусными инфекциями

Грипп

Сифилис (поздняя стадия)

Гормональные нарушения

Высокие уровни тироидных гормонов (гипертиреоз)

Лекарственные препараты и запрещенные наркотики

Амфетамины

Некоторые антидепрессанты (включая трициклические антидепрессанты и ингибиторы обратного захвата норадреналина [ИОЗН])

Бромокриптин

Кокаин

Кортикостероиды

Леводопа

По этим темам