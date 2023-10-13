Некоторые причины мании
Состояние
Примеры
Нарушение мозговой деятельности и расстройства нервной системы
Судорожные припадки, которые затрагивают височную долю (парциальные припадки)
Заболевание соединительной ткани
Системная красная волчанка (волчанка)
Инфекции
Энцефалит, вызванный определенными вирусными инфекциями
Сифилис (поздняя стадия)
Гормональные нарушения
Высокие уровни тироидных гормонов (гипертиреоз)
Лекарственные препараты и запрещенные наркотики
Некоторые антидепрессанты (включая трициклические антидепрессанты и ингибиторы обратного захвата норадреналина [ИОЗН])
Бромокриптин
Кортикостероиды
Леводопа