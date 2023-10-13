Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Некоторые причины и характерные признаки желтухи

Причина

Распространенные признаки*

Обследования†

Заболевания печени и желчного пузыря

Алкогольная болезнь печени

Медленно развивающаяся желтуха

В анамнезе употребление алкоголя в больших количествах

Появление у мужчин женских признаков, включая потерю мышечной ткани, гладкость кожи, увеличение молочных желез, уменьшение яичек и рост лобковых волос по женскому типу

Иногда водянка брюшной полости вследствие накопления жидкости (асцит)

Обследование врачом

Анализы крови

Иногда биопсия печени

Блокада желчного протока желчным камнем или, реже, опухолью поджелудочной железы или желчных протоков

Темная моча и светлые по цвету, мягкие, объемистые, маслянистые и необычно дурно пахнущие каловые массы

Обычно наблюдается боль в верхней правой части или в центре брюшной полости

Если причиной является опухоль, то потеря массы тела и иногда хроническая боль в животе

Такие визуализирующие обследования, как:

  • ультразвуковое исследование (проводится путем размещения ультразвукового детектора на область брюшной полости);

  • эндоскопическое ультразвуковое исследование (проводится путем введения датчика в тонкую кишку через гибкий зонд с оптической системой);

  • КТ холангиография (КТ желчных протоков, проводимая после введения в вену рентгеноконтрастного вещества);

  • МРХПГ (магнитно-резонансная холангиопанкреатография) (МРТ желчных протоков и протоков поджелудочной железы при использовании специализированной методики);

  • ЭРХПГ (эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография) (рентгенологическое исследование желчных протоков и протоков поджелудочной железы, проводимое после введения в эти протоки рентгеноконтрастного вещества через гибкий зонд с оптической системой, введенный через рот в тонкую кишку).

Биопсия, если результаты визуализирующего обследования дают основания предположить наличие рака.

Холестаз при беременности

Сильный зуд

Позже появление желтухи и темной мочи

Обычно развивается на поздних сроках беременности

Анализы крови

Обычно ультразвуковое исследование

Гепатит (вирусный)

Симптомы, которые наблюдаются перед развитием желтухи:

  • Тошнота или рвота

  • Потеря аппетита

  • Утомляемость

  • постоянная боль в верхней правой части брюшной полости;

  • лихорадка

  • иногда боль в суставах.

Часто у людей с такими факторами риска, как использование инъекций «клубных» наркотиков или занятие анальным сексом

Анализы крови на вирусы гепатита

Если гепатит хронический, то иногда проводится биопсия печени

Первичный билиарный холангит (аутоиммунное заболевание, вызывающее поражение малых желчных протоков внутри печени)

Симптомы, которые часто наблюдаются перед развитием желтухи:

  • Утомляемость

  • зуд;

  • сухость во рту и сухость глаз.

Иногда дискомфорт в верхней правой части брюшной полости, почернение кожи и появление небольших желтых отложений жира в коже (ксантомы) или веках (ксантелазмы).

Анализы крови для проверки на антитела, встречающиеся у большинства людей с этим нарушением

Ультразвуковое исследование и часто МРТ брюшной полости

Биопсия печени

Первичный склерозирующий холангит (рубцевание и разрушение маленьких и больших желчных протоков)

Симптомы, которые наблюдаются перед развитием желтухи:

  • ухудшение проявлений утомляемости;

  • зуд;

Боль в верхней правой части брюшной полости

Иногда светлые по цвету, мягкие, объемистые, маслянистые и необычно дурно пахнущие каловые массы

Часто у людей с воспалительным заболеванием кишечника

МРТ брюшной полости

ЭРХПГ

Другие расстройства

Разрушение эритроцитов (гемолиз), причиной которого могут быть:

  • Лекарственные препараты

  • токсины (включая некоторые змеиные яды);

  • наследственные нарушения, связанные с эритроцитами;

  • дефицит ферментов (например, дефицит Г6ФДГ);

  • инфекции (например, малярия).

Симптомы анемии (бледность, слабость и утомляемость)

Иногда применение лекарственных препаратов, вызывающих гемолиз, либо наличие у члена семьи нарушения, связанного с эритроцитами

Анализы крови

Болезнь Вильсона (которая вызывает накопление меди в печени)

Дрожь, затруднения речи и глотания, непроизвольные движения, потеря координации и изменение личности

Золотистое или зеленовато-золотистое кольцо на границе роговицы глаз (кольца Кайзера-Флейшера)

Обследование глаз при помощи щелевой лампы для проверки наличия колец Кайзера-Флейшера

Анализы крови для определения уровня меди и медьсодержащих белков

Анализы мочи для измерения уровня меди, выводимой с мочой

Если диагноз все еще неясен, то биопсия печени

Такие хирургические осложнения, как:

  • рубцевание желчных протоков вследствие хирургического вмешательства на этих протоках или около них;

  • сниженный кровоток к печени вследствие кровопотери или других осложнений серьезного хирургического вмешательства.

Развивается вскоре после хирургического вмешательства, особенно после серьезного хирургического вмешательства

Обследование врачом

Иногда другие анализы, в зависимости от вероятных причин

Лекарственные препараты и токсины

Ацетаминофен (в высоких дозах или при передозировке)

Определенные лекарственные растения, например, дубровник, кава, экстракты зеленого чая или пирролизидин

Некоторые рецептурные лекарственные препараты, такие как амоксициллин/клавуланат, азатиоприн, хлорпромазин, изониазид и пероральные контрацептивы

Препараты железа, принимаемые в больших количествах

Грибной токсин бледной поганки (Amanita phalloides)

Применение вещества, которое может вызвать желтуху

Обследование врачом

* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.

† Врачи обычно измеряют уровень билирубина в крови и проводят анализы крови, позволяющие определить, насколько хорошо функционирует печень и повреждена ли она (исследования функции печени), а также оценивают свертываемость крови.

КТ = компьютерная томография; ЭРХПГ = эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография; Г6ФД = глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназа; МРХПГ = магнитно-резонансная холангиопанкреатография; МРТ = магнитно-резонансная томография.

По этим темам