Некоторые причины и характерные признаки желтухи
Причина
Распространенные признаки*
Обследования†
Заболевания печени и желчного пузыря
Медленно развивающаяся желтуха
В анамнезе употребление алкоголя в больших количествах
Появление у мужчин женских признаков, включая потерю мышечной ткани, гладкость кожи, увеличение молочных желез, уменьшение яичек и рост лобковых волос по женскому типу
Иногда водянка брюшной полости вследствие накопления жидкости (асцит)
Обследование врачом
Анализы крови
Иногда биопсия печени
Блокада желчного протока желчным камнем или, реже, опухолью поджелудочной железы или желчных протоков
Темная моча и светлые по цвету, мягкие, объемистые, маслянистые и необычно дурно пахнущие каловые массы
Обычно наблюдается боль в верхней правой части или в центре брюшной полости
Если причиной является опухоль, то потеря массы тела и иногда хроническая боль в животе
Такие визуализирующие обследования, как:
Биопсия, если результаты визуализирующего обследования дают основания предположить наличие рака.
Сильный зуд
Позже появление желтухи и темной мочи
Обычно развивается на поздних сроках беременности
Анализы крови
Обычно ультразвуковое исследование
Симптомы, которые наблюдаются перед развитием желтухи:
Часто у людей с такими факторами риска, как использование инъекций «клубных» наркотиков или занятие анальным сексом
Анализы крови на вирусы гепатита
Если гепатит хронический, то иногда проводится биопсия печени
Первичный билиарный холангит (аутоиммунное заболевание, вызывающее поражение малых желчных протоков внутри печени)
Симптомы, которые часто наблюдаются перед развитием желтухи:
Иногда дискомфорт в верхней правой части брюшной полости, почернение кожи и появление небольших желтых отложений жира в коже (ксантомы) или веках (ксантелазмы).
Анализы крови для проверки на антитела, встречающиеся у большинства людей с этим нарушением
Ультразвуковое исследование и часто МРТ брюшной полости
Первичный склерозирующий холангит (рубцевание и разрушение маленьких и больших желчных протоков)
Симптомы, которые наблюдаются перед развитием желтухи:
Боль в верхней правой части брюшной полости
Иногда светлые по цвету, мягкие, объемистые, маслянистые и необычно дурно пахнущие каловые массы
Часто у людей с воспалительным заболеванием кишечника
МРТ брюшной полости
Другие расстройства
Разрушение эритроцитов (гемолиз), причиной которого могут быть:
Симптомы анемии (бледность, слабость и утомляемость)
Иногда применение лекарственных препаратов, вызывающих гемолиз, либо наличие у члена семьи нарушения, связанного с эритроцитами
Анализы крови
Болезнь Вильсона (которая вызывает накопление меди в печени)
Дрожь, затруднения речи и глотания, непроизвольные движения, потеря координации и изменение личности
Золотистое или зеленовато-золотистое кольцо на границе роговицы глаз (кольца Кайзера-Флейшера)
Обследование глаз при помощи щелевой лампы для проверки наличия колец Кайзера-Флейшера
Анализы крови для определения уровня меди и медьсодержащих белков
Анализы мочи для измерения уровня меди, выводимой с мочой
Если диагноз все еще неясен, то биопсия печени
Такие хирургические осложнения, как:
Развивается вскоре после хирургического вмешательства, особенно после серьезного хирургического вмешательства
Обследование врачом
Иногда другие анализы, в зависимости от вероятных причин
Лекарственные препараты и токсины
Ацетаминофен (в высоких дозах или при передозировке)
Определенные лекарственные растения, например, дубровник, кава, экстракты зеленого чая или пирролизидин
Некоторые рецептурные лекарственные препараты, такие как амоксициллин/клавуланат, азатиоприн, хлорпромазин, изониазид и пероральные контрацептивы
Препараты железа, принимаемые в больших количествах
Грибной токсин бледной поганки (Amanita phalloides)
Применение вещества, которое может вызвать желтуху
Обследование врачом
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Врачи обычно измеряют уровень билирубина в крови и проводят анализы крови, позволяющие определить, насколько хорошо функционирует печень и повреждена ли она (исследования функции печени), а также оценивают свертываемость крови.
КТ = компьютерная томография; ЭРХПГ = эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография; Г6ФД = глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназа; МРХПГ = магнитно-резонансная холангиопанкреатография; МРТ = магнитно-резонансная томография.