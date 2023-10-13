Некоторые причины и характеристики симптомов, связанных с метеоризмом
Причина
Распространенные признаки*
Обследования†
Отрыжка
Заглатывание воздуха
Люди, которые осведомлены и не осведомлены о заглатывании воздуха
Иногда у тех, кто слишком много курит или жует жевательную резинку
Иногда у людей с желудочно-пищеводным рефлюксом или неподходящими зубными протезами
Обследование врачом
Газ из газированных напитков
Потребление напитков обычно очевидно на основании анамнеза человека
Обследование врачом
Растяжение или вздутие
Заглатывание воздуха
См. «Отрыжка» выше
Обследование врачом
Боль в животе во время дефекации, связанная с изменением частоты или консистенции кала, или с обоими этими факторами
Отсутствие настораживающих признаков
Обычно начинается у подростков и у молодых людей в возрасте около 20 лет
Обследование врачом
Исследование кала
Анализы крови
Плохое опорожнение желудка (гастропарез), обычно вследствие других расстройств, таких как диабет, расстройства соединительной ткани или неврологические расстройства
Тошнота, боль в животе, иногда рвота
Раннее ощущение полноты желудка (насыщение)
Иногда наблюдается у людей, страдающих заболеванием, которое является причиной этого явления
Иногда у людей, принимающих лекарственные препараты с антихолинергическим эффектом
Эндоскопия верхних отделов ЖКТ‡ и/или ядерное сканирование для изучения опорожнения желудка
Если существует подозрение, что причиной является лекарственный препарат — отмена препарата, чтобы посмотреть, пропадут ли симптомы
Продолжительные симптомы, особенно у молодых женщин
У худых людей, которые очень озабочены избыточной массой тела
Обследование врачом
Хронический запор
В анамнезе редкие дефекации твердым калом в течение длительного времени
Обследование врачом
Измерение давления в заднем проходе и прямой кишке (аноректальная манометрия)
Рак (редко) яичников или толстой кишки
Возникновение стойкого вздутия у людей среднего и пожилого возраста
В случае рака толстой кишки иногда наличие крови в кале (кровь может быть видимой или может быть обнаружена во время обследования врачом)
Если есть подозрение на рак яичников, ультразвуковое исследование таза
Если есть подозрение на рак толстой кишки, колоноскопия
Выделение газа (метеоризм)
Продукты, включая бобовые, молочные продукты, овощи (такие как лук, сельдерей, морковь или брюссельская капуста), фрукты (такие как изюм, бананы, абрикосы и финики или яблоко, груша или сливовый сок) и продукты, содержащие фруктозу (такие как газированные напитки, мед или орехи), сливы, кленовый сироп или сироп для вафель, сложные углеводы (такие как соленые крендели, рогалики или ростки пшеницы)
Симптомы, которые преимущественно развиваются при потреблении пищи, способной вызвать метеоризм
Обследование врачом
Отказ от приема пищи, подозреваемой в качестве причинного фактора, чтобы проверить, исчезают ли симптомы
Вздутие, колики и диарея после потребления молочных продуктов
Дыхательный тест для обнаружения водорода, что указывает на непереваренную пищу
Мягкий, обильный и необычно дурно пахнущий кал светлого цвета, который может выглядеть жирным
Слабость, потеря аппетита и диарея
Часто начинается в детстве, но может возникать позже
Анализы крови для измерения уровня антител, вырабатываемых, когда люди с целиакией потребляют продукты, содержащие глютен, и биопсия верхнего отдела тонкой кишки
Мягкий, обильный и необычно дурно пахнущий кал светлого цвета, который может выглядеть жирным
Тошнота, потеря аппетита, диарея, колики в животе и снижение массы тела
Анализы крови и биопсия тонкой кишки
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Врачи обычно назначают анализ мочи на беременность всем девушкам и женщинам детородного возраста.
‡ Эндоскопия верхних отделов ЖКТ — это обследование пищевода, желудка и первого сегмента тонкой кишки (двенадцатиперстной кишки) с помощью гибкого зонда с оптической системой (эндоскопа).