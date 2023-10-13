Некоторые причины и характеристики отеков на поздних сроках беременности
Причина
Распространенные признаки*
Диагностический подход†
Нормальный (физиологический) отек
Безболезненная припухлость (отек) обеих ног
Обследование врачом
Повышенное артериальное давление (140/90 мм рт. ст. или выше)
Отеки обеих стоп и голеней, а иногда лица и/или кистей рук
Иногда сильная постоянная головная боль, дезориентация, проблемы со зрением, сильная боль в верхней части живота или затрудненное дыхание
При очень тяжелой форме могут возникать судорожные припадки.
Иногда факторы риска для преэклампсии
Измерение артериального давления
Определение концентрации белка в моче
Анализы крови для проверки функции печени и почек и общий анализ крови
Отек и боль только в одной ноге или голени
Часто болезненность, покраснение, повышенная температура на пораженном участке
Если тромб попадает в легкие и блокирует там кровеносный сосуд (что приводит к тромбоэмболии легочной артерии), возникает боль в груди и затрудняется дыхание
Иногда факторы риска тромбоза глубоких вен
Ультразвуковое исследование пораженной ноги, чтобы убедиться в наличии закупорки вен
Иногда анализ крови для измерения количества вещества, выделяемого из тромбов (называется D-димер)
Если женщина испытывает боль в груди и затрудненное дыхание — иногда КТ грудной клетки или вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия легких (ядерное визуализирующее исследование)
Отек обеих ног
Одышка и утомляемость
Трудность лежать на спине
рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
Электрокардиография
Эхокардиография
Анализы крови, позволяющие измерить растяжение сердца
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† У беременных женщин с тревожными симптомами врач оценивает основные показатели жизнедеятельности матери, проводит физикальное обследование и оценивает статус плода с помощью монитора частоты сердечных сокращений плода или ультразвукового исследования.