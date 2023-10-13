* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.

† У беременных женщин с тревожными симптомами врач оценивает основные показатели жизнедеятельности матери, проводит физикальное обследование и оценивает статус плода с помощью монитора частоты сердечных сокращений плода или ультразвукового исследования.