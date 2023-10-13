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Некоторые причины и характеристики отеков на поздних сроках беременности

Причина

Распространенные признаки*

Диагностический подход†

Нормальный (физиологический) отек

Безболезненная припухлость (отек) обеих ног

Обследование врачом

Преэклампсия

Повышенное артериальное давление (140/90 мм рт. ст. или выше)

Отеки обеих стоп и голеней, а иногда лица и/или кистей рук

Иногда сильная постоянная головная боль, дезориентация, проблемы со зрением, сильная боль в верхней части живота или затрудненное дыхание

При очень тяжелой форме могут возникать судорожные припадки.

Иногда факторы риска для преэклампсии

Измерение артериального давления

Определение концентрации белка в моче

Анализы крови для проверки функции печени и почек и общий анализ крови

Тромбоз глубоких вен

Отек и боль только в одной ноге или голени

Часто болезненность, покраснение, повышенная температура на пораженном участке

Если тромб попадает в легкие и блокирует там кровеносный сосуд (что приводит к тромбоэмболии легочной артерии), возникает боль в груди и затрудняется дыхание

Иногда факторы риска тромбоза глубоких вен

Ультразвуковое исследование пораженной ноги, чтобы убедиться в наличии закупорки вен

Иногда анализ крови для измерения количества вещества, выделяемого из тромбов (называется D-димер)

Если женщина испытывает боль в груди и затрудненное дыхание — иногда КТ грудной клетки или вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия легких (ядерное визуализирующее исследование)

Околородовая кардиомиопатия

Отек обеих ног

Одышка и утомляемость

Трудность лежать на спине

рентгенологическое исследование органов грудной клетки;

Электрокардиография

Эхокардиография

Анализы крови, позволяющие измерить растяжение сердца

* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.

† У беременных женщин с тревожными симптомами врач оценивает основные показатели жизнедеятельности матери, проводит физикальное обследование и оценивает статус плода с помощью монитора частоты сердечных сокращений плода или ультразвукового исследования.

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