Некоторые причины и характеристики кашля у взрослых
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Острое состояние (продолжительностью до 3 недель)
Обострение хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ)
Свистящие хрипы, одышка и дыхание через сжатые губы
Кашель часто сопровождается мокротой
У людей, уже страдающих ХОБЛ
Обычно только обследование врачом
Инородное тело†
Кашель, внезапно начинающийся у людей, обычно страдающих каким-либо заболеванием, затрудняющим общение, глотание или и то, и другое, либо у детей
Отсутствие симптомов инфекции верхних дыхательных путей
У людей, которые чувствуют себя хорошо во всех остальных отношениях
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
Одышка, ухудшающаяся в положении лежа и возникающая через 1–2 часа после засыпания
Обычно шумы в легких, выслушиваемые через стетоскоп, свидетельствуют о возможном наличии жидкости в легких
Как правило, отек ног
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
Иногда проводится анализ крови по измерению уровня вещества, которое образуется при перегрузке сердца и носит название мозговой натрийуретической пептид (МНП).
Иногда эхокардиография
Повышение температуры тела, недомогание, кашель с выделением мокроты (продуктивный кашель) и одышка.
Внезапные приступы боли в груди, усиливающиеся при глубоком вдохе
Некоторые необычные звуки при дыхании, выслушиваемые через стетоскоп
Иногда низкие уровни насыщения крови кислородом
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
Посев образцов крови, отделяемого из носа или горла
Анализ на наличие генетического материала возбудителей инфекций (ПЦР)
Постназальный синдром (из-за аллергии или инфекции, например, простуды или синусита)
Головная боль, боль в горле и заложенность носа с бледной, отечной слизистой оболочкой
Тошноту
Иногда постназальный затек виден на задней стенке горла
Частые попытки прочистить горло
Обычно только обследование врачом
Для устранения симптомов иногда применяют терапию антигистаминными, противоотечными препаратами или назальной формой ипратропия
Иногда компьютерная томография (КТ) околоносовых пазух, если диагноз неоднозначен
Тромбоэмболия легочной артерии† (внезапная закупорка легочной артерии, чаще всего кровяным сгустком)
Внезапное появление боли в груди, которое обычно усиливается при вдохе
Одышка
Учащенное сердцебиение и учащенное дыхание
Иногда низкие уровни насыщения крови кислородом
К наиболее распространенным факторам риска тромбоэмболии легочной артерии относятся онкологические заболевания, адинамия (как следствие прикованности к постели в связи с болезнью), образование сгустков крови в ногах, беременность, применение противозачаточных таблеток (оральных контрацептивов) или других лекарственных препаратов, содержащих эстроген, перенесенные хирургические вмешательства в недавнем прошлом или госпитализация, а также семейный анамнез подобного заболевания
Специализированные методы визуализации легких, например, КТ-ангиография, вентиляционно-перфузионное (V/Q) сканирование легких или ангиография легочной артерии
Инфекции верхних дыхательных путей, включая острый бронхит
Насморк, заложенность носа с покраснением слизистой оболочки (ткани, выстилающая внутреннюю поверхность носа)
Боль в горле и плохое самочувствие (недомогание)
Обычно только обследование врачом
Подострый (продолжительностью от 3 до 8 недель)
Остаточное раздражение дыхательных путей после излечения от инфекции дыхательных путей
Сухой, непродуктивный кашель, который возникает непосредственно вслед за инфекцией дыхательных путей.
Отсутствие заложенности носа и боли в горле
Иногда только обследование врачом
В некоторых случаях — рентгенологическое исследование органов грудной клетки
Хроническое заболевание (продолжительностью 8 недель и более)
Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ)
Сухой постоянный кашель, который обычно возникает ночью
Применение ингибиторов АПФ (кашель может развиться в течение нескольких дней или месяцев после начала применения лекарственного препарата)
Прекращение ингибитора АПФ для устранения симптомов
Аспирация
Влажный кашель после еды или питья, заметные трудности при глотании, или и то, и другое
Свистящие хрипы
У людей, перенесших инсульт или страдающих другим заболеванием, которое вызывает трудности в общении (например, деменция), особенно у лиц с хроническим кашлем
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
Иногда проводится видеорентгеноскопия глотания (модифицированная бариевая фарингография) или введение гибкой трубки для наблюдения за глотанием (оптоволоконная эндоскопическая оценка глотания).
Бронхоскопия
Астма (включая кашлевой вариант)
Кашель, который возникает под воздействием различных раздражителей, например, цветочной пыльцы или другого аллергена, простуды, физической нагрузки или инфекции
Возможно, свистящие хрипы и одышка
Исследования для оценки эффективности функционирования легких (исследование функции внешнего дыхания)
Иногда применяют бронхолитики (лекарственные препараты, расширяющие дыхательные пути), например, альбутерол, чтобы проверить, исчезнут ли симптомы
Хронический бронхит (у курильщиков или людей, которые подвергаются воздействию загрязненного воздуха, пыли и паров)
Продуктивный кашель в большинство дней месяца в течение 3 месяцев в году 2 года подряд
Частые попытки прочистить горло и одышка
Отсутствие заложенности носа и боли в горле
Жгучая боль в груди (изжога) или животе, зачастую ухудшающаяся после употребления определенных продуктов, при выполнении физических упражнений или в положении лежа
Кислый вкус, особенно после пробуждения
неприятного запаха изо рта;
Осиплость голоса
Свистящие хрипы
Кашель, возникающий по ночам или ранним утром
Иногда нет никаких других симптомов, кроме кашля
Иногда только обследование врачом
Иногда применяют лекарственные препараты, уменьшающие кислотность, например, блокатор рецепторов гистамина-2 (H2) или ингибитор протонной помпы, для устранения симптомов
Иногда в пищевод и желудок вводят гибкий зонд с оптической системой (эндоскопия)
Иногда в пищеводе размещают датчик на 24 часа для мониторинга кислотности (pH)
Одышка с постепенным началом
сухой кашель;
Некоторые необычные звуки при дыхании, выслушиваемые через стетоскоп
В прошлом воздействие определенных лекарственных препаратов или воздействие на рабочем месте
Иногда наличие заболевания в семейном анамнезе
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
КТ грудной клетки
Исследование функции внешнего дыхания
Анамнез табакокурения
Кашель, иногда с кровью
Изменение характера хронического кашля
Потеря массы тела, повышение температуры тела и ночная потливость
Увеличенные плотные безболезненные лимфоузлы над ключицами
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
Зачастую проводится КТ грудной клетки
Зачастую проводится бронхоскопия
Коклюш (судорожный кашель)
Повторяющийся приступообразный сильный кашель, при котором кашлевые толчки следуют быстро друг за другом, не давая возможности вдохнуть, после чего следует судорожный и глубокий вдох (коклюшная реприза)
Посев образцов отделяемого из носа или горла
Постназальный синдром (вследствие аллергии или синусита)
Головная боль, боль в горле и заложенность носа с бледной, отечной слизистой оболочкой
Иногда постназальный затек виден на задней стенке горла
Иногда только обследование врачом
Иногда применяют антигистаминные противоотечные препараты для устранения симптомов
Иногда аллергопробы
Грибковые инфекции†
Кашель, иногда с кровью
Потеря массы тела, повышение температуры тела и ночная потливость
Контакт с человеком, страдающим туберкулезом
Проживание или пребывание в местности, где туберкулез или грибковые легочные инфекции являются распространенными
Наличие ВИЧ-инфекции или факторов риска развития ВИЧ-инфекции
Наличие заболевания, которое приводит к снижению эффективности функции иммунной системы по сравнению со здоровым человеком
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
Кожные пробы и, в случае положительного результата, обследование и посев мокроты
Иногда выполняется КТ грудной клетки
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Это редкие причины.
АПФ — ангиотензин-превращающий фермент; КТ — компьютерная томография; ВИЧ — вирус иммунодефицита человека.