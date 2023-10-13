Некоторые причины и характеристики боли в одном суставе
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Кристалл-индуцированный артрит (подагра или родственные заболевания, такие как артрит, вызванный кристаллами кальция пирофосфата )
Внезапная и сильная боль, отек, жар и ограниченная свобода движений, особенно в области большого пальца ноги, лодыжки, запястья или колена
Иногда покраснение кожи
Часто перед подобными приступами боли, которые разрешаются в ходе лечения или при его отсутствии
Извлечение и исследование содержимого полости сустава (аспирация содержимого полости сустава) для обнаружения кристаллов
В некоторых случаях — ультразвуковое исследование, КТ или рентгенологическое исследование
Гемартроз (кровоизлияние в сустав)†
Симптомы могут возникать спонтанно или через некоторое время после травмы
Обычно больной после недавно перенесенной травмы или с нарушением свертываемости крови
Извлечение и исследование содержимого полости сустава (аспирация содержимого полости сустава)
Иногда КТ или МРТ
Инфекционный артрит (например, бактериальная, грибковая, вирусная инфекция или туберкулез)‡
Внезапная и сильная боль, отек, жар и ограниченная свобода движений
Иногда постепенно нарастающая боль и отек
Извлечение и исследование содержимого полости сустава (аспирация содержимого полости сустава)
Травма, например, перелом или патологические изменения в суставе, влияющие на движения сустава (например, поражение суставного хряща из-за износа коленного мениска)
Симптомы могут появляться сразу же после травмы
Часто отек
Рентгенологическое исследование
В некоторых случаях МРТ
Иногда введение зонда в просвет сустава (артроскопия)
Внезапное появление боли в одном суставе, которая может перемещаться из одного сустава в другой
Обычно боли, жар и сильная утомляемость
Обычно начинается в течение нескольких дней или недель после появления сыпи в виде одного или нескольких красных пятен со светлой центральной частью
Часто после укуса клеща в регионе, где часто встречается болезнь Лайма (укуса клеща может остаться незамеченным)
Анализ крови на антитела к Borrelia burgdorferi, возбудителю болезни Лайма
Медленно прогрессирующая боль у людей старшего или молодого возраста, у которых наблюдается частое механическое воздействие на пораженный сустав (например, ручная работа или травматичные виды спорта)
Рентгенологическое исследование
Боль в суставах у людей, принимавших или принимающих кортикостероиды, или у больных серповидно-клеточной анемией
Рентгенологическое исследование и МРТ
Может вызывать боль в одном суставе, обычно с припуханием (чаще вызывает боль в нескольких суставах)
Обычно у больных с диагностированным псориазом
Иногда рентгенологическое обследование
Медленно прогрессирующая боль в суставе с отеком
Часто боль в ночное время
Рентгенологическое исследование и МРТ
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Это редкие причины.
‡ Инфекционный артрит чаще встречается среди больных с ослабленной иммунной системой (вследствие заболевания или приема лекарственных препаратов), потребителей инъекционных наркотиков, больных сахарным диабетом и людей в группе риска заболевания инфекциями, передающимися половым путем.
КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография.