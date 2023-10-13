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Некоторые причины и характеристики боли в одном суставе

Причина

Распространенные признаки*

Обследования

Кристалл-индуцированный артрит (подагра или родственные заболевания, такие как артрит, вызванный кристаллами кальция пирофосфата )

Внезапная и сильная боль, отек, жар и ограниченная свобода движений, особенно в области большого пальца ноги, лодыжки, запястья или колена

Иногда покраснение кожи

Часто перед подобными приступами боли, которые разрешаются в ходе лечения или при его отсутствии

Извлечение и исследование содержимого полости сустава (аспирация содержимого полости сустава) для обнаружения кристаллов

В некоторых случаях — ультразвуковое исследование, КТ или рентгенологическое исследование

Гемартроз (кровоизлияние в сустав)†

Симптомы могут возникать спонтанно или через некоторое время после травмы

Обычно больной после недавно перенесенной травмы или с нарушением свертываемости крови

Извлечение и исследование содержимого полости сустава (аспирация содержимого полости сустава)

Иногда КТ или МРТ

Инфекционный артрит (например, бактериальная, грибковая, вирусная инфекция или туберкулез)‡

Внезапная и сильная боль, отек, жар и ограниченная свобода движений

Иногда постепенно нарастающая боль и отек

Извлечение и исследование содержимого полости сустава (аспирация содержимого полости сустава)

Травма, например, перелом или патологические изменения в суставе, влияющие на движения сустава (например, поражение суставного хряща из-за износа коленного мениска)

Симптомы могут появляться сразу же после травмы

Часто отек

Рентгенологическое исследование

В некоторых случаях МРТ

Иногда введение зонда в просвет сустава (артроскопия)

Болезнь Лайма

Внезапное появление боли в одном суставе, которая может перемещаться из одного сустава в другой

Обычно боли, жар и сильная утомляемость

Обычно начинается в течение нескольких дней или недель после появления сыпи в виде одного или нескольких красных пятен со светлой центральной частью

Часто после укуса клеща в регионе, где часто встречается болезнь Лайма (укуса клеща может остаться незамеченным)

Анализ крови на антитела к Borrelia burgdorferi, возбудителю болезни Лайма

остеоартрит;

Медленно прогрессирующая боль у людей старшего или молодого возраста, у которых наблюдается частое механическое воздействие на пораженный сустав (например, ручная работа или травматичные виды спорта)

Рентгенологическое исследование

Остеонекроз

Боль в суставах у людей, принимавших или принимающих кортикостероиды, или у больных серповидно-клеточной анемией

Рентгенологическое исследование и МРТ

псориатический артрит;

Может вызывать боль в одном суставе, обычно с припуханием (чаще вызывает боль в нескольких суставах)

Обычно у больных с диагностированным псориазом

Иногда рентгенологическое обследование

опухоль.

Медленно прогрессирующая боль в суставе с отеком

Часто боль в ночное время

Рентгенологическое исследование и МРТ

* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.

† Это редкие причины.

‡ Инфекционный артрит чаще встречается среди больных с ослабленной иммунной системой (вследствие заболевания или приема лекарственных препаратов), потребителей инъекционных наркотиков, больных сахарным диабетом и людей в группе риска заболевания инфекциями, передающимися половым путем.

КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография.

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