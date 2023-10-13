Некоторые причины и признаки слезотечения
Причина
Распространенные признаки*
Заболевания, которые провоцируют повышенную выработку слез
Ухудшение газовыделения при воздействии холода или ветра, сигаретного дыма или сухого тепла
Ощущение чего-то в глазу (инородного предмета [тела]), которое появляется и проходит, особенно в конце дня
Раздражение поверхности глаза вследствие:
Покраснение глаз
У больных с аллергическим конъюнктивитом, зудом
У людей с заворотом века и ресниц часто присутствует ощущение песка или инородного тела в глазу
У людей с царапиной роговицы или инородным телом в глазу — боль, повышенная чувствительность к свету, а также ощущение песка в глазу или что в глаз что-то попало
Раздражение носа, вызванное аллергией или инфекцией верхних дыхательных путей
Насморк, чиханье и застой в носу
Заболевания, при которых происходит закупорка путей оттока слез
Врожденный дакриостеноз (закупорка слезного протока, присутствующая при рождении)
Симптомы проявляются в течение нескольких недель после рождения
Приобретенный дакриостеноз (возрастное сужение слезных протоков)
Слезотечение, которое постепенно усиливается с годами
Энтропион (заворот века)
Как правило, обнаруживается во время обследования
Дакриоцистит (инфекция слезного мешка)
Боль и дискомфорт возле уголка глаза и вдоль стороны носа
Часто отек, покраснение, болезненность и ощущение тепла в этой области
Эктропион (выворот века)
Как правило, обнаруживается во время обследования
Часто у пожилых людей
Иногда твердый комок возле слезного мешка
Другие причины (такие, как травмы и прием лекарственных препаратов)
Обычно у больных, которые знают о таких причинах
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.