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Некоторые причины и признаки слезотечения

Причина

Распространенные признаки*

Заболевания, которые провоцируют повышенную выработку слез

сухость глаз;

Ухудшение газовыделения при воздействии холода или ветра, сигаретного дыма или сухого тепла

Ощущение чего-то в глазу (инородного предмета [тела]), которое появляется и проходит, особенно в конце дня

Раздражение поверхности глаза вследствие:

  • конъюнктивита (воспаления оболочки, которая выстилает заднюю часть века и покрывает переднюю часть глаза), причиной которого являются аллергические реакции, воздействие химических веществ или инфекция;

  • блефарита (воспаление краев век);

  • энтропиона (заворота век) и трихиаза (заворота ресниц);

  • царапин роговицы и попадания инородных тел (царапины или инородные тела, повреждающие выпуклую прозрачную оболочку передней поверхности глаза).

Покраснение глаз

У больных с аллергическим конъюнктивитом, зудом

У людей с заворотом века и ресниц часто присутствует ощущение песка или инородного тела в глазу

У людей с царапиной роговицы или инородным телом в глазу — боль, повышенная чувствительность к свету, а также ощущение песка в глазу или что в глаз что-то попало

Раздражение носа, вызванное аллергией или инфекцией верхних дыхательных путей

Насморк, чиханье и застой в носу

Заболевания, при которых происходит закупорка путей оттока слез

Врожденный дакриостеноз (закупорка слезного протока, присутствующая при рождении)

Симптомы проявляются в течение нескольких недель после рождения

Приобретенный дакриостеноз (возрастное сужение слезных протоков)

Слезотечение, которое постепенно усиливается с годами

Энтропион (заворот века)

Как правило, обнаруживается во время обследования

Дакриоцистит (инфекция слезного мешка)

Боль и дискомфорт возле уголка глаза и вдоль стороны носа

Часто отек, покраснение, болезненность и ощущение тепла в этой области

Эктропион (выворот века)

Как правило, обнаруживается во время обследования

Опухоли

Часто у пожилых людей

Иногда твердый комок возле слезного мешка

Другие причины (такие, как травмы и прием лекарственных препаратов)

Обычно у больных, которые знают о таких причинах

* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.

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