Некоторые причины и признаки потери памяти
Причина
Распространенные признаки*
Диагностический подход†
Возрастные изменения памяти (возрастные нарушения памяти)
Периодическая забывчивость, например, имен или где находятся ключи от машины
Мышление, другие психические функции или способность выполнять повседневные действия не пострадали
Только обследование врачом (в особенности неврологическое обследование и проверка психического статуса для оценки таких функций, как внимание, ориентация и память)
Легкое нарушение когнитивной функции
Потеря памяти, являющаяся более тяжелой, чем ожидается для возраста человека, в особенности трудности со вспоминанием недавних событий и разговоров (потеря краткосрочной памяти)
Способность выполнять повседневные действия не пострадала
Повышенный риск развития деменции
Обследование врачом (в особенности неврологическое обследование и проверка психического статуса для оценки таких функций, как внимание, ориентация и память)
Иногда официальное нейропсихологическое обследование, напоминающее оценку психического статуса, но оценивающее функции более подробно
Потеря памяти, усугубляющаяся со временем, без ее осознания
Трудности в использовании и понимании речи, выполнении повседневной ручной работы, мышлении и планировании (например, планировании и закупке продуктов для готовки), приводящие к неспособности нормально функционировать
Дезориентация (например, незнание времени или местонахождения)
Трудности при узнавании лиц или обычных предметов
Изменения в характере или поведении (например, человек становится раздражительным, возбудимым, параноидальным, непреклонным или деструктивным)
Обследование врачом (в особенности неврологическое обследование и проверка психического статуса для оценки таких функций, как внимание, ориентация и память)
Обычно МРТ или КТ головного мозга для выявления причин
Иногда формальное нейропсихологическое обследование
В некоторых случаях — спинномозговая пункция (люмбальная пункция) для измерения уровня двух патологических белков (амилоида и тау), проявляющихся при болезни Альцгеймера
Иногда анализы крови для исключения определенных причин, например, недостаточной активности щитовидной железы (гипотиреоз) или дефицита витаминов
Потеря памяти и осознание этой потери, как правило, сопровождающиеся сильной грустью и отсутствием интереса к занятиям, обычно приносящим удовольствие
Иногда проблемы со сном (слишком короткий или слишком длинный сон), потеря аппетита и замедление мышления, речи и деятельности в целом
Распространены при деменции, легком нарушении когнитивной функции или возрастных изменениях памяти
Только обследование врачом, иногда с использованием стандартизированных опросников для выявления депрессии
Лекарственные препараты или другие вещества, такие как:
Использование лекарственного препарата, способного вызвать потерю памяти
Часто недавнее использование нового лекарственного препарата, повышение дозы лекарственного препарата или изменение в состоянии здоровья, препятствующее обычному расщеплению и выведению лекарственного препарата из организма, как при нарушениях функции почек или печени
Обычно прекращение приема лекарственного препарата для проверки того, улучшится ли память
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Несмотря на то, что обследование врачом проводится во всех случаях, оно упоминается в этом столбце только в случае, если диагноз может быть поставлен иногда только по результатам обследования врачом, без проведения каких-либо других исследований.
КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография; БРП — безрецептурный препарат.