Некоторые причины и признаки желудочно-кишечного кровотечения
Причина*
Распространенные признаки†
Обследования
Верхний отдел пищеварительного тракта (кровь или темно-коричневый материал, напоминающий кофейную гущу, в рвотных массах)
Язвы или эрозии пищевода, желудка или первой части тонкой кишки (двенадцатиперстной кишки)
Боль, которая:
Безболезненные язвы также могут вызывать кровотечение
Эндоскопия верхнего отдела ЖК тракта (обследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки с помощью гибкого зонда, который используют для визуального исследования и называют эндоскопом).
Варикозное расширение вен пищевода (увеличенные вены пищевода)
Обычно очень сильное кровотечение
Часто у людей с хроническим заболеванием печени, таким как цирроз
Иногда признаки хронической болезни печени, такие как вздутие живота и желтоватое окрашивание кожи и белков глаз (желтуха)
Эндоскопия верхнего отдела ЖК тракта
Разрыв Маллори-Вейсса (разрыв в пищеводе, вызванный рвотой)
У людей, которых вырвало один или несколько раз, прежде чем у них появилась кровь в рвоте
Иногда боль в нижней части грудной клетки во время рвоты
Эндоскопия верхнего отдела ЖК тракта
Аномальные связки между артериями и венами (артериовенозная мальформация) в кишечнике
Другие симптомы, как правило, отсутствуют
Эндоскопия верхнего отдела ЖК тракта
Нижний отдел пищеварительного тракта (на что указывает наличие крови в кале)
Ярко-красная кровь только на туалетной бумаге, капающая в унитаз, или на поверхности сформировавшегося кала
Аноскопия (обследование заднего прохода и прямой кишки с помощью короткой жесткой трубки) или сигмоидоскопия
Боль во время дефекации
Ярко-красная кровь только на туалетной бумаге или на поверхности сформировавшегося кала
Трещина, обнаруженная во время осмотра врачом
Только обследование врачом
Аномальные изменения кровеносных сосудов (ангиодисплазия) в кишечнике
Безболезненность
Выделение ярко-красной крови из прямой кишки (кровянистый кал)
Обычно у людей старше 60 лет (наиболее частая причина кровотечения из толстой кишки в этой возрастной группе)
Колоноскопия (обследование всей толстой кишки, прямой кишки и заднего прохода с помощью эндоскопа)
Воспаление толстой кишки в результате лучевой терапии, инфекции или расстройства кровоснабжения (как при ишемическом колите)
Кровавый понос, повышенная температура и боль в животе
Колоноскопия
Анализы кала для выявления возбудителей инфекции
В некоторых случаях КТ
Иногда утомляемость, слабость и/или ощущение вздутия
Обычно у людей среднего и пожилого возраста
Колоноскопия и биопсия (обследование образцов ткани, взятых из слизистой оболочки кишечника)
Часто нет других симптомов
Колоноскопия
Дивертикулярная болезнь (например, дивертикулез)
Безболезненный кровянистый стул
Иногда у людей с поставленным диагнозом дивертикулеза
Колоноскопия
Иногда КТ или КТ ангиография
Изредка ангиография (рентгеновские снимки после введения красителя в артерию при помощи катетера)
Воспалительное заболевание кишечника (язвенный проктит, язвенный колит или болезнь Крона)
Кровавый понос, повышенная температура, боль в животе и колики
Иногда у людей, перенесших несколько эпизодов кровотечения из прямой кишки
Колоноскопия и биопсия
* Причины перечислены в порядке от наиболее распространенных до наименее распространенных в каждой секции.
† К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
КТ — компьютерная томография; ЖКТ — желудочно-кишечный тракт.