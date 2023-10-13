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Некоторые причины и признаки желудочно-кишечного кровотечения

Причина*

Распространенные признаки†

Обследования

Верхний отдел пищеварительного тракта (кровь или темно-коричневый материал, напоминающий кофейную гущу, в рвотных массах)

Язвы или эрозии пищевода, желудка или первой части тонкой кишки (двенадцатиперстной кишки)

Боль, которая:

  • Является устойчивой и легкой или умеренной

  • Обычно ощущается чуть ниже грудины

  • Может разбудить человека ночью и/или уменьшиться после еды

Безболезненные язвы также могут вызывать кровотечение

Эндоскопия верхнего отдела ЖК тракта (обследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки с помощью гибкого зонда, который используют для визуального исследования и называют эндоскопом).

Варикозное расширение вен пищевода (увеличенные вены пищевода)

Обычно очень сильное кровотечение

Часто у людей с хроническим заболеванием печени, таким как цирроз

Иногда признаки хронической болезни печени, такие как вздутие живота и желтоватое окрашивание кожи и белков глаз (желтуха)

Эндоскопия верхнего отдела ЖК тракта

Разрыв Маллори-Вейсса (разрыв в пищеводе, вызванный рвотой)

У людей, которых вырвало один или несколько раз, прежде чем у них появилась кровь в рвоте

Иногда боль в нижней части грудной клетки во время рвоты

Эндоскопия верхнего отдела ЖК тракта

Аномальные связки между артериями и венами (артериовенозная мальформация) в кишечнике

Другие симптомы, как правило, отсутствуют

Эндоскопия верхнего отдела ЖК тракта

Нижний отдел пищеварительного тракта (на что указывает наличие крови в кале)

Внутренний геморрой

Ярко-красная кровь только на туалетной бумаге, капающая в унитаз, или на поверхности сформировавшегося кала

Аноскопия (обследование заднего прохода и прямой кишки с помощью короткой жесткой трубки) или сигмоидоскопия

Анальные трещины

Боль во время дефекации

Ярко-красная кровь только на туалетной бумаге или на поверхности сформировавшегося кала

Трещина, обнаруженная во время осмотра врачом

Только обследование врачом

Аномальные изменения кровеносных сосудов (ангиодисплазия) в кишечнике

Безболезненность

Выделение ярко-красной крови из прямой кишки (кровянистый кал)

Обычно у людей старше 60 лет (наиболее частая причина кровотечения из толстой кишки в этой возрастной группе)

Колоноскопия (обследование всей толстой кишки, прямой кишки и заднего прохода с помощью эндоскопа)

Воспаление толстой кишки в результате лучевой терапии, инфекции или расстройства кровоснабжения (как при ишемическом колите)

Кровавый понос, повышенная температура и боль в животе

Колоноскопия

Анализы кала для выявления возбудителей инфекции

В некоторых случаях КТ

Рак толстой кишки

Иногда утомляемость, слабость и/или ощущение вздутия

Обычно у людей среднего и пожилого возраста

Колоноскопия и биопсия (обследование образцов ткани, взятых из слизистой оболочки кишечника)

Полипы толстой кишки

Часто нет других симптомов

Колоноскопия

Дивертикулярная болезнь (например, дивертикулез)

Безболезненный кровянистый стул

Иногда у людей с поставленным диагнозом дивертикулеза

Колоноскопия

Иногда КТ или КТ ангиография

Изредка ангиография (рентгеновские снимки после введения красителя в артерию при помощи катетера)

Воспалительное заболевание кишечника (язвенный проктит, язвенный колит или болезнь Крона)

Кровавый понос, повышенная температура, боль в животе и колики

Иногда у людей, перенесших несколько эпизодов кровотечения из прямой кишки

Колоноскопия и биопсия

* Причины перечислены в порядке от наиболее распространенных до наименее распространенных в каждой секции.

† К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.

КТ — компьютерная томография; ЖКТ — желудочно-кишечный тракт.

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