Некоторые причины и особенности тошноты и рвоты на раннем сроке беременности
Причина
Распространенные признаки*
Диагностический подход†
Связанные с беременностью (акушерские)
Тошнота и рвота при беременности (утренняя тошнота)
Легкая тошнота и рвота, которая появляется периодически и случается в разное время на протяжении дня, в основном в 1-ом триместре
Обследование врачом
Частая устойчивая тошнота и рвота
Неспособность потреблять достаточное количество жидкости, пищи или того и другого
Обычно признаки обезвоживания, такие как уменьшение количества мочеиспусканий, уменьшение потоотделения, повышенная жажда, сухость во рту, учащенное сердцебиение, а также головокружение при вставании
потеря веса;
Анализы крови для проверки признаков обезвоживания и химического дисбаланса путем измерения уровня электролитов, азота мочевины крови (АМК), креатинина и ферментов печени
Анализы мочи для измерения кетоновых тел (которые вырабатываются, когда вследствие недостаточного потребления пищи организм начинает расщеплять жиры для получения энергии)
Молярная беременность (аномальный рост плаценты с плодом или без него из-за аномально оплодотворенной яйцеклетки)
Больший размер матки, чем чем должен быть на этой неделе беременности
У плода отсутствуют движения и не прослушивается сердцебиение
На более поздних сроках беременности иногда повышенное артериальное давление, отеки ног или рук, вагинальное кровотечение или выход ткани, похожей на виноградную гроздь
Анализы крови для измерения хорионического гонадотропина человека (ХГЧ — гормон, вырабатываемый плацентой в начале беременности)
Ультразвуковое исследование органов малого таза
Не связанные с беременностью
Инфекция мочевыводящих путей или почек (пиелонефрит)
Позывы к частому мочеиспусканию (частое мочеиспускание), боль при мочеиспускании (дизурия) или непреодолимая потребность в немедленном мочеиспускании (неотложный позыв к мочеиспусканию)
Боль в боку или спине и лихорадка — при инфекции почек
Анализы мочи (общий анализ мочи) и посев
Рвота, которая началась внезапно, обычно сопровождаемая диареей
В некоторых случаях недавний контакт с инфицированными людьми или животными, а также употребление недостаточно обработанной или загрязненной пищи или воды
Обследование врачом
Иногда образец кала
Закупорка кишечника (непроходимость кишечника)
Тошнота и рвота, которые начинаются внезапно, обычно у женщин, перенесших хирургическое вмешательство на брюшной полости в прошлом или у которых имеется рак брюшной полости либо паховая грыжа
Спастические боли и вздутие живота
Рентгенологическое исследование
Иногда УЗИ органов брюшной полости
Иногда КТ (если результаты рентгеновского и ультразвукового исследований неоднозначны)
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† У беременных женщин с тревожными симптомами врач оценивает основные показатели жизнедеятельности матери, проводит физикальное обследование и оценивает статус плода с помощью монитора частоты сердечных сокращений плода или ультразвукового исследования.
КТ — компьютерная томография.