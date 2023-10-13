Некоторые причины и особенности оталгии
Причина
Распространенные признаки*†
Диагностический подход
Среднее ухо
Острая закупорка евстахиевой трубы (например, в результате простуды или аллергии)
Дискомфорт от незначительного до умеренного
Бульканье, треск или стреляющие шумы, заложенность носа (бывает не всегда)
Снижение слуха в пораженном ухе
Иногда только обследование врачом
Иногда аудиограмма
Изменения давления (баротравма)
Сильную боль
Случай резкой смены давления воздуха в недавнем прошлом (например, во время полета в самолете или подводного плавания)
Часто за барабанной перепонкой видна кровь
Иногда только обследование врачом
Иногда аудиограмма
Инфекция среднего уха в недавнем прошлом
Покраснение и болезненность за ухом
Часто лихорадка и/или выделения из уха
Обычно только обследование врачом
В некоторых случаях КТ
Средний отит (острый или хронический)
Сильная боль, часто с симптомами простуды
Выпячивание барабанной перепонки
Особенно распространен среди детей
Иногда выделения из уха
Иногда только обследование врачом
Иногда аудиограмма
Инфекционный мирингит (инфекция барабанной перепонки)
Сильную боль
Воспаление барабанной перепонки
Небольшие волдыри на поверхности барабанной перепонки
Только обследование врачом
Сильную боль
Пузыри или пустулы на наружном ухе
Может сопровождаться потерей слуха или слабостью лицевых мышц
Только обследование врачом
Наружное ухо
Выявляются при проведенном врачом обследовании
Инородные тела почти всегда у детей
Только обследование врачом
Обычно во время чистки уха
Выявляются при проведенном врачом обследовании
Только обследование врачом
Наружный отит (острый или хронический)
Зуд и боль (зуд сильнее, чем боль; при хроническом наружном отите — только легкий дискомфорт)
Постоянные занятия плаванием или рецидивирующее воздействие воды
Иногда выделения с неприятным запахом
Наружный слуховой канал — опухший, красный, заполнен инфицированным, похожим на гной материалом
Иногда только обследование врачом
КТ при подозрении на злокачественный наружный отит (инфекция, распространяющаяся на кость черепа)
Причины, обусловленные структурами головы и шеи‡
Рак горла, миндалин, корня языка, голосового аппарата (гортани) или носовых ходов и верхнего горла (носоглотки)
Хронический дискомфорт
Часто продолжительное употребление табака и/или алкоголя
Иногда увеличенные безболезненные лимфатические узлы в области шеи
Обычно у пожилых людей
МРТ с контрастным усилением (в качестве контраста используется гадолиний)
Оптоволоконная эндоскопия с удалением и изучением (биопсия) видимых повреждений
Инфекция (тонзиллярный, перитонзиллярный абсцесс)
Боль усиливается при глотании
Видимое покраснение горла и/или миндалин
Иногда только обследование врачом
Иногда посев материала
Невралгия (воспаление нерва, например, воспаление языкоглоточного нерва)
Частые приступы сильной острой боли (длятся менее 1 секунды)
Только обследование врачом
Боль усиливается при движении челюстью
Недостаточное плавное движение височно-нижнечелюстного сустава
Только обследование врачом
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† У многих пациентов с заболеваниями среднего или наружного уха в некоторой степени наблюдается потеря слуха.
‡ Распространенный признак — отсутствие отклонений при обследовании уха.
КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография.